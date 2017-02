StratÃ©gies Ã©lectorales

Les partis politiques qui participeront aux prochaines élections législatives s’attellent à convaincre les électeurs, dans un contexte marqué par une crise économique qui pourrait peut-être peser sur un scrutin qui s'annonce d’ores et déjà serré, compte tenu du nombre de partis en lice. En réalité, cette élection intervient à l'heure où la course à la députation pourrait s'avérer plus difficile que prévue. C’est ce qui est à l’origine d’une préoccupation plus ou moins palpable chez tous les chefs de parti, qui ont animé des meetings un peu partout dans le pays, ces derniers jours. Signe, bien sûr, que la campagne a dans les faits débuté, pour tenter de convaincre les Algériens à voter massivement. D’autant plus qu’il faut compter avec les indécis. Cela dit, les leaders des partis ont battu le rappel des troupes face aux enjeux en vue des législatives de mai. Alors que cette élection s'annonce disputée, les responsables des formations politiques en course tentent d’abord de réconcilier tant bien que mal leurs camps respectifs et exhortent leurs partisans à frapper à toutes les portes pour convaincre les citoyens, en particulier les «indécis» qui risquent de faire pencher les résultats. Ils expliquent qu’ils ont avant tout pour mission de bien se battre. À deux mois de ce rendez-vous, les partis dits «favoris» se préparent fébrilement. Accoutumés à remporter haut la main presque tous les scrutins, ils se présentent à ces élections avec la détermination de gagner les élections une fois de plus, en dépit des difficultés liées à la crise qui affecte l’économie, induite par la chute des prix du pétrole. C’est vrai que la crise a généré un mécontentement des classes moyennes. Les caravanes électorales commencent à parcourir tout de même toutes les régions, et, pour l'emporter, les candidats devraient convaincre. Quelque 23 millions d'électeurs sont appelés à élire leurs représentants au Parlement. Ce scrutin est aussi un terrain d'affrontement entre les grands acteurs de la vie politique, qui considèrent l'influent Parlement comme un tremplin pour la présidentielle de 2019. Donc, les partis se lancent dans la campagne pour se repositionner sur l’échiquier politique. Ils ont enjoint leurs partisans à se lancer dans la bataille électorale pour apporter plus de stabilité à l’Algérie. Pour rappel, les élections législatives algériennes se tiendront le 4 mai 2017 afin d'élire les 462 députés de la septième législature de l'Assemblée populaire nationale, pour un mandat de cinq ans. L'Assemblée est composée de 462 sièges répartis à la proportionnelle dans 48 circonscriptions plurinominales correspondants aux wilayas de l’Algérie. Chaque circonscription se voit attribuer un nombre de sièges en fonction de sa population : 1 siège par tranche de 80.000 habitants, plus un siège pour une éventuelle tranche restante de 40.000 habitants, avec un minimum de 4 sièges par circonscription. La répartition des sièges aux différents partis dans chaque circonscription après comptage des voix se fait à la proportionnelle, selon la méthode dite «du plus fort reste».

Farid Bouyahia