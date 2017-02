CompÃ©titions Africaines : Les clubs algÃ©riens connaissent leurs futurs adversaires

Ils seront encore trois clubs à représenter l’Algérie dans les différentes compétitions Africaine. Après l’élimination de la JS Saoura par le club Nigérian d’Enugu Rangers, l’USM Alger sera l’unique formation Algérienne encore en lisse en Ligue des champions. Les coéquipiers de Zemmamouche seront confrontés, au second et dernier tour avant la phase des poules, au club burkinabé du RC Kadiogo. En coupe de la CAF, la JSK, auteur d’une « remontada » historique affrontera le club Congolais de l’Etoile de Brazzaville. De son coté, le Mouloudia d’Alger sera opposé au représentant de la Republique Démocratique du Congo, à savoir Renaissance Aiglons. Les matchs aller auront lieu les 10,11 et 12 mars prochain, alors que les matchs retour se dérouleront une semaine plus tard.

R. M.

Ligue des champions d’Afrique

APR (Rwanda)-(+) Zanaco (Zambie) (0-0) (0-1)

AS FAN (Niger) - (+) AS Tanda (Cote d'Ivoire) (0-3) (3-1)

Township Rollers (Botswana) - (+) CNapS (Madagascar) (1-2) (3-2)

(+) Young Africans (Tanzanie) - Ngaya Club de Mde (Comores) (5-1) (1-1)

(+) Bidvest Wits (Afrique du Sud) - Saint Louisienne (Réunion) (1-2) (3-1)

(+) El Merreikh (Soudan) - Sony Ela Nguema (Guinée Equatoriale) (1-0) (4-1)

(+) FUS Rabat (Maroc) - FC Johansen (Sierra Leone) (1-1) (3-0)

Atlabara (Soudan du sud) - (+) Coton Sport (Cameroun) (0-2) (1-4)

Primeiro de Agosto (Angola) - (+) KCCA (Ouganda) (0-1) (2-1)

(+) Enugu Rangers (Nigeria) - JS Saoura (Algérie) (1-1) (0-0)

Diables Noirs (Congo) - (+) RC Kadiogo (Burkina Faso) (0-3) 1-0)

(+) Rivers United (Nigeria) - AS Real (Mali) (0-0) (4-0)

(+) Horoya (Guinée) - US Gorée (Sénégal) (0-0) (2-1)

Vital'O (Burundi) - (+) CF Mounana (Gabon) (0-2) (0-1)

(+) Ferroviario da Beira (Mozambique) - Zimamoto (Zanizibar) 1-2 3-1

(+) AS Vita (DR Congo) - Royal Léopards (Swaziland) (1-0) (3-1)

(+) Caps United (Zimbabwe) - Lioli (Lesotho) (0-0) (2-1)

(+) Saint George (Ethiopie) - Cote d'Or (Seychelles) (2-0) (3-0)

(+) Port Louis (Maurice) - Tusker (Kenya) (1-1) (2-1)

(+) Ahly Tripoli (Libye) - Wa All Stars (Ghana) (3-1) 2-0)

Stade Malien (Mali) - (+) Barrack Young Controllers (Liberia) ( 0-1) (1-1)

Sewe Sport (Côte d'Ivoire) - (+) Ports Authority (Gambie) (0-1) (0-0)

UMS de Loum (Cameroun) - (+) AC Léopards (Congo) (0-1) (2-1)



Coupe de la Confédération :

(+) Renaissance Aiglons (Rdc) - Akanda (Gab) (0-0) (1-0)

(+) Young Sports Academy (Cmr) - Defence FC (Eth) (0-1) (2-0)

(+) MC Alger (Alg) - Bechem United (Gha) (1-2) (4-1)

Niary Tally (Sen) - (+) APEJES Academy (Cmr) (0-1) (2-1)

(+) Le Messager Ngozi (Bur) - KVZ (Zan) (1-2) (3-0)

(+) Sporting Gagnoa (Ivo) - Sonabel Ouagadougou (Bur) (0-0) (3-0)

(+) Ngezi Platinum FC (Zim) - Pamplemousses (Mau) (1-1) (1-0)

CARA Brazzaville (Con) - (+) Moghreb Fès (Mar) (0-3) (2-0)

UD Songo (Moz) - (+) Platinum Stars (Rsa) (0-1) (0-1)

(+) Ulinzi Stars (Ken) - Al Hilal Benghazi (Lib) (0-1) (1-0) aux tab (5-4)

(+) Mbabane Swall (Swa) - Orapa United (Bot) (1-0) (3-2)

Volcan Club (Com) - (+) Vipers (Uga) (0-0) (1-1)

St-Michel Utd (Sey) - (+) Hilal Obied (Sud) (0-2) (0-1)

Wikki (Ngr) - (+) RSLAF (Sie) (0-2) (1-0)

(+) Rayon Sport (Rwa) - Wau Salaam (Sud) (4-0) (2-0)

(+) Supersport (Rsa) - Elgeco Plus (Mad) (0-0) (2-1)

Micomeseng (Gnq) - (+) Etoile du Congo (Con) (0-2) (0-1)

(+) Al Masry (Egy) - Ifeanyi Ubah (Ngr) (0-1) (1-0) (1-0) a.t.b)

(+) JS Kabylie (Alg) - MC Breweries (Lbr) (0-3) (4-0)

(+) IR Tanger (Mar) - Douanes Niamey (Nig) (2-1) (1-0)

NDLR : Les équipes précédées du signe (+) sont qualifiées au prochain tour