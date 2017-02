ligue 1 (mise Ã  jour de la 20e journÃ©e), USMA 2 - CRB 1 : Lâ€™USMA se relance le CRB freinÃ©

L'USM Alger s'est imposée, hier au stade du 5-Juillet, face au CR Belouizdad, par le score étriqué de 2 buts à 1. Une rencontre de mise à jour de la 20e journée du championnat de Ligue 1.

La première période de ce derby algérois, marqué par l'agressivité dans le jeu et l'engagement physique, n'a pas vraiment été riche en occasions. Le nombreux public du 5-Juillet a surtout assisté à de nombreux duels entre les deux formations pour la conquête du milieu du terrain. Adoptant un schéma tactique assez offensif (4-1-4-1 proche du 4-2-3-1), avec le Malgache Andrea dans l'animation, les protégés du technicien belge Paul Putt ont montré plus de détermination et de motivation. Se distinguant par un jeu beaucoup plus élaboré, les camarades de Koudri ont d'emblée pris l'initiative du jeu, en monopolisant le cuir et en imposant leur rythme. Sur leur unique occasion, les joueurs de l'USM Alger, privés des service de pas moins de quatre éléments (Zirin, Beldjilani, Khoualed et Aayoud), parviennent à ouvrir la marque. 14', Bengit s'appui sur Andrea pour percer la défense du Chabab, très naïve sur cette action. Se retrouvant seul face à Salhi, il ne trouve aucun mal à loger la balle dans les filets. De son côté, le CRB était tout à fait méconnaissable, durant le premier half. Les joueurs du coach marocain, Badou Zaki, n'ont en aucun cas reussi à imposer leur jeu, faute d'une animation offensive inspirée et d'une rapidité dans la reconversion attaque-défense, et vice-versa.

Évoluant dans une configuration tactique de prudence (4-4-2 en losange proche du 4-2-3-1), avec un bloc relativement bas, les coéquipiers de Bouaza n'ont jamais réussi à déstabiliser la défense usmiste, et encore moins à inquiéter le portier Zemmamouche. En seconde période, les joueurs du CRB ont affiché de meilleures intentions. Néanmoins, en l'absence d'une bonne stratégie offensive et d'une fluidité dans la circulation de la balle, le CRB n'a pas réussi à mettre à mal l'USMA.

L'unique occasion notable du Chabab est à mettre à l'actif de Hamia. 65', l'attaquant belouizdadi, au point de penalty, pivote sur lui-même avant d'armer son tir. Le cuir a été dévié in extremis par Abdelaoui, alors que Zemmamouche était battu. Les joueurs de l'USMA ont quant à eux géré leur avantage au score avec beaucoup d'intelligence et de maturité. 72', sur un coup franc de Benmoussa au second poteau, Meziane double la mise. Juste après, Chafaoui oblige Salhi à se coucher pour capter le cuir. Dans les arrêts de jeu de cette rencontre, le CRB réduit la marque par l'intermédiaire de Lemhane.

Un but qui arrive très en retard. L'USMA met ainsi un terme à sa série noire de cinq matchs sans victoire, et freine par la même occasion l'élan du CRB.

Rédha M.