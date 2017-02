FÃ©dÃ©ration algÃ©rienne de tennis de table : AG Ã©lective le 2 mars

L'assemblée générale (AG) élective de la fédération algérienne de tennis de table (FATT) a été avancée au 2 mars à 15h00, programmée auparavant le 11 du même mois, au centre sportif Sveltesse de Chéraga (Alger), a-t-on appris dimanche de l'instance fédérale. Les 52 membres composant l'AG (29 ligues, 14 clubs et les 9 membres du bureau sortant), auront à élire, séparément, le président et les huit membres du bureau fédéral, pour le prochain mandat olympique (2017-2020). Concernant la représentation féminine au bureau exécutif, le secrétaire général de la fédération, Kaci Abdenour, a expliqué à l'APS que "s'il y a des candidates c'est tant mieux, sinon, il sera procédé à une cooptation, selon l'instruction du ministère de la jeunesse et des sports (MJS)". A l'issue de l'AG ordinaire tenue vendredi et qui a abouti à l'adoption des différents bilans (moral et financier de 2016 et moral du mandat olympique 2013-2016), il a été procédé à la constitution des commissions, en prévision de l'AG élective. Composée du SG de la FATT, de Salim Hamani, Samir Bouchelouche et Mohamed Amara (élus par l'assemblée) et du représentant du MJS, la commission de candidature a commencé dimanche à réceptionner les dossiers dans une opération qui va se poursuivre jusqu'à mercredi (16h00). De son côté, la commission de recours qui comprend les membres Kaci Abdenour, Hocine Mahi, El Hadi Zeboudj et Rachid Raab, aura, par la suite, 48 heures pour étudier les recours des candidats. Par contre, le travail de la commission de passation de consignes, instaurée par la tutelle, débutera après l'élection du nouveau président et son équipe. Elle est composée de Mohamed Degui et Abderazak Bouhedda, ainsi que du secrétaire général de la FATT, Kaci Abdenour.