Eboulement de Kouchet-El-Djir Ã  Oran : La Radieuse soutient la famille de la regrettÃ©e Sihem

Dans un geste de solidarité et de soutien, la Radieuse, présidée par Chafi Kada, a rendu visite à la famille Benabdallah, qui vient de perdre sa fille handicapée, Sihem, la semaine dernière, à la suite de l’éboulement qui a écrasé leur maison, au quartier Kouchet- El-Djir. Cet accident mortel avait créé une grande émotion dans la ville d’Oran. Un soutien matériel et financier a été remis à la famille de la défunte, par la Radieuse qui a présenté les condoléances de la famille sportive et de la population d’Oran. Cette cérémonie s’est déroulée en présence des figures sportives telles Lakhdar Belloumi, Megharia, Hansal, Fousi et Mezouar.

Le président de la Radieuse, Chafi Kada, a remercié les citoyens oranais qui ont été solidaires de cette famille, et les autorités locales qui ont pris en charge cet accident et octroyé un logement à la famille éplorée. De son côté, le père de Sihem a remercié la Radieuse pour cette visite de la famille sportive, les citoyens et les autorités qui l’ont soutenu dans ce moment très difficile .