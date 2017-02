M. GaÃ¯d Salah reÃ§u par de hauts responsables Ã©miratis : Renforcer la coopÃ©ration

Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l’Armée nationale populaire, a été reçu hier par de hauts responsables émiratis, à l'occasion de sa participation, à Dubaï au 13e Salon de défense "IDEX-2017", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.



«Au deuxième jour de sa visite aux Emirats Arabes Unis, en qualité de représentant personnel du Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, pour prendre part au Salon international de défense "IDEX-2017", à Abou Dhabi, M. Gaïd Salah, a été reçu en audience par de hauts responsables émiratis", précise la même source.

A l’entame, Gaïd Salah a été reçu par Cheikh Mohamed Ben Rached Al-Maktoum, vice-président de l’Etat, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï et ministre de la Défense, à qui il "a transmis les salutations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et son attachement à la préservation des relations distinguées algéro-émiraties dans tous les domaines et sa volonté à les promouvoir et les développer au service de l’avenir des deux peuples". Une deuxième rencontre a réuni M. Gaïd Salah avec Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyane, vice-Premier ministre, ministre des Affaires présidentielles.

Cette rencontre a porté sur l’état des projets communs dans le domaine des fabrications militaires où les deux parties ont exprimé leur "entière disposition à élargir ce partenariat à d’autres domaines bénéfiques pour les deux armées". Gaïd Salah s’est réuni également avec le chef d'état-major des Forces armées émiraties, le général de corps d'armée, Hamed Mohamed Thani Al Roumeithi,

Les deux responsables ont fait le point sur le bilan de coopération militaire multiforme et exprimé leur attachement à élargir cette coopération. Ont pris part à ces rencontres, l’ambassadeur d’Algérie aux Emirats Arabes Unis, l’attaché de défense auprès de l'ambassade d'Algérie aux Emirats arabes.

Le général de corps d'armée a, par la suite, visité quelques stands du Salon, à l’instar de ceux des Emirats Arabes Unis, de l’Allemagne, de la Russie et de la Chine, où il s’est enquis des nouveaux équipements, armements et systèmes de défense exposés. (APS)