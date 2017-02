EnlÃ¨vement dâ€™enfants : Une rÃ©alitÃ© criminelle inquiÃ©tante

Aussi abjects qu’immoraux, les cas d’enlèvements d’enfants en Algérie constituent une réalité « criminelle inquiétante » est-il souligné d’entrée dans le dossier de présentation d’un séminaire national consacré à cette problématique et initié par l’institution de la gendarmerie.

Cette manifestation qu’a abritée hier l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) relevant du même corps de sécurité publique avait pour objectif d’examiner la question des kidnappings d’enfants sous ses différents angles sécuritaire, juridique, sociologique et psychologique. Ce qui est à même d’attester que de la lutte contre les enlèvements d’enfants se distingue désormais parmi le actions prioritaire de la gendarmerie nationale, comme l’a souligné d’ailleurs le général major Menad Nouba, commandant de ladite institution dans son allocution d’ouverture des travaux du séminaire. Rehaussée par la présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, cette manifestation a vu la participation des représentants du ministère de la Justice, de la DGSN, de chercheurs et d’universitaires. Ce qui dénote, appuie encore le général major, Menad Nouba, dans son allocution d’une volonté certaine « de conjuguer les efforts entre l’ensemble des parties concernées par les questions de protection de l’enfant en vue d’instaurer des mécanismes de coopération plus adaptés dans le seul but d’une lutte plus efficiente contre le rapt de mineurs ».

Le commandement de la gendarmerie nationale rappellera en outre qu’en sus des multiples accords internationaux ratifiés par l’Algérie souciante depuis son indépendance de l’épanouissement de ses enfants, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a toujours plaidé depuis sa première investiture, en 1999, pour la protection des enfants contre toutes formes d’exploitation. « Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui accorde un intérêt particulier à cette catégorie vulnérable de la société, a affirmé à maintes reprises la ferme détermination de l'Algérie à protéger et promouvoir les droits de l’enfant et exprimer l’engagement total de l'Etat à mettre en œuvre les dispositions légales adoptées en conformité avec la convention internationale sur les droits de l’enfant » a en effet soutenu le général major, Menad Nouba.



La protection des droits de l’enfant, objet d’un intérêt particulier du Chef de l’Etat



L’intérêt grandissant qu’a toujours accordé le Chef de l’Etat pour l’enfant s’est traduit par une révisons autrement plus profonde et plus prévenante de cette frange de la société et qui a été mise en relief dans le discours du commandant de la gendarmerie nationale. Il rappellera ainsi que la Constitution, adoptée en 2016, faisait obligation à la famille, à la société et à l'Etat de protéger les droits des enfants et la loi punit rigoureusement la violence contre les enfants. Menad Nouba citera aussi la loi relative à la protection de l'enfant, promulguée en 2015, qui s’est faite jour dans le cadre du processus de réforme de la justice ainsi que le dispositif national « Alerte-rapt/disparition d'enfant » déclenché le 23 août 2016 et qui fixe les rôles des différents intervenants à même d’optimiser leur contribution en de pareilles situations. Des cas d’enlèvements d’enfants ont été signalés par ailleurs ces dernières années dans différents régions du pays.

Ayant fait l’objet d’une médiatisation soutenu, pour le moins que l’on puisse dire, ce genre de mésaventure qui relève d’une vile action criminelle ont très souvent constitué une véritable hantise pour l’esprit collectif de nos concitoyens. Est-ce à dire que nous sommes à un fléau de société ? La réponse est négative s’accordent à dire les différents cadres de la gendarmerie apostrophés lors du séminaire tenu hier à l’institut INCC. En atteste les statistiques communiquées à cette occasion par lesquelles l’on apprendra que les affaires d’enlèvements d’enfants, motivés dans la majorité des cas par la demande de rançons, de règlements de comptes où simplement le but ignoble et lâche de sévir contre un être vulnérable, ce genre d’affaire représente en effet moins de 1% (0,11%) de la totalité des affaires traitées par les unités territoriales de la gendarmerie. En 2016, 18 cas d’enlèvements d’enfants ont été résolus par les mêmes services, tandis que 5 autres affaires similaires sont restées pendantes, affirme-t-on.

Il n’en demeure pas moins qu’un seul cas d’enlèvements sévèrement puni d’ailleurs par la loi est source d’inquiétude et d’angoisse pour la société dans son ensemble. Et cela suffit pour l’institution de la gendarmerie de la convaincre de la nécessité de durcir ce mécanisme de lutte à travers notamment la consolidation des mécanismes de protection des mineurs sur l’ensemble du territoire nationale.

Mieux, le général major, Menad Nouba, a fait part à ce propos d’une formation spécialisée qui est en cours jusqu'à ce jeudi au niveau de l’Ecole supérieure de la gendarmerie nationale de Zéralda. Cette formation prodigué dit-il aux cadres de la gendarmerie et de la DGSN traite de l’expérience américaine et des techniques d’investigation utilisées par le FBI dans les cas d’enlèvements d’enfants.

Karim Aoudia