Assassinat dâ€™Ali Tounsi : L'accusÃ© comparaÃ®tra dimanche devant la justice

L'ex-chef de l'unité aérienne de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le colonel Chouaib Oultache, accusé de l'assassinat de l'ancien DGSN, Ali Tounsi, comparaîtra dimanche prochain devant le tribunal criminel d'Alger pour répondre à plusieurs chefs d'inculpation, a-t-on appris auprès de la cour d'Alger. Chouaib Oultache, devra répondre des chefs d'inculpation : "homicide volontaire avec préméditation et guet-apens ; tentative de meurtre et détention d'une arme à feu sans autorisation préalable des autorités compétentes", selon le rôle complémentaire de la deuxième session criminelle 2016.

"Plus d'une cinquantaine de témoins et des médecins légistes et des experts en balistique seront entendus dimanche par le tribunal criminel d'Alger présidé par le magistrat Omar Benkharchi", a indiqué à l'APS, Me Mohamed Tayeb Belaarif, faisant partie du collectif de défense de l'accusé englobant aussi Me Mohamed Amine Sidhoum et Me Nora Ghaffar. "En plus des témoins entendus lors de l'instruction judiciaire, la défense va présenter une liste de trois témoins supplémentaires" a indiqué Me Belaarif. Ali Tounsi a été assassiné le 25 février 2010 lors d'une réunion au siège de la Direction générale de la sûreté nationale à Alger. Selon le ministère de l'Intérieur, la mort de Tounsi "est survenue lors d'une séance de travail durant laquelle un cadre de la police, apparemment pris d'une crise de démence, a ouvert le feu sur le chef de la police avec son arme de service". Oultache Chouaib avait été précédemment condamné à une peine de cinq ans de prison ferme dans une autre affaire de détournement de deniers publics en relation avec le meurtre d’Ali Tounsi. (APS)