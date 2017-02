M. Grine : Â« pas de presse sans responsabilitÃ© Â»

« Des progrès notables ont été enregistrés dans la formation des journalistes à la faveur notamment du cycle de formation initié au profit des professionnels de la presse depuis 2014 », tel est le constat fait hier, par le ministre de la Communication, M. Hamid Grine. S’exprimant à l’occasion d’une conférence-débat animée par l'expert canadien, Marc-François Bernier, sous le titre « La liberté du journalisme, une question d'éthique et de déontologie professionnelle », M. Grine a précisé que « le cycle de formation académique qui a vu l'organisation d'une quarantaine de sessions depuis 2014 est sur la bonne voie, après avoir constaté des progrès perceptibles enregistrés en la matière ».

Le ministre qui s’exprimait devant une salle comble composée de représentants et directeurs de médias, de même que d’étudiants en journalisme, a également ajouté que « la presse algérienne qui est libre, compte quelque 400 titres », relevant, à ce propos, qu'« elle tend de plus en plus vers le professionnalisme ». M. Grine a indiqué par ailleurs, qu'il s'était engagé, lors de sa visite dans la wilaya de Bejaia, la semaine dernière, à aider la bibliothèque de la commune de Melbou à la demande de son directeur. « Nous avons tenu notre promesse dans la mesure où le directeur général de l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP) se trouve aujourd’hui à Bejaia, pour doter cette bibliothèque de livres et de micro-ordinateurs », a-t-il affirmé.



Le journalisme nécessite des libertés associées à la déontologie



De son côté, l’hôte du ministère de la Communication, Marc-François Bernier, docteur en sciences politiques et professeur spécialiste en éthique et déontologie du journalisme à l’université d’Ottawa a affirmé lors de sa prise de parole, que « le métier de journaliste nécessite la plus grande liberté possible pour pouvoir assumer pleinement ses responsabilités ».

Animant sa conférence sur le thème de « la liberté responsable du journaliste, une question d’étique et de déontologie professionnelle », Marc-François Bernier, a estimé que « la vérité, la rigueur et l'exactitude, l'intégrité, l'équité et l'imputabilité constituent les « piliers du journalisme » et que la « déontologie prescrit des devoirs professionnels qui font l'objet d'un consensus pour un grand nombre de situations ». Selon l’expert, « la déontologie contribue à protéger les journalistes des manœuvres de propagande, de promotion et de désinformation et les incite à s'en méfier », partant de là, M. Bernier a mis l'accent sur les libertés démocratiques et le respect de la déontologie, précisant qu'il s'agit de facteurs permettant au métier de journaliste de fleurir et de progresser. Pour ce spécialiste en éthique et déontologie dans le journalisme, cette option s'appuie sur six piliers, dont le premier est en relation avec la notion d'intérêt public qui incite, a-t-il expliqué « au respect de la vie privée des personnes interviewées ou des personnalités publiques, préconisant au journaliste de « ne pas confondre intérêt public avec la curiosité du public ». Le deuxième pilier est la « vérité » que doit rapporter le journaliste, dont le récit doit s'appuyer sur des faits « objectifs » de manière, a-t-il dit, à « ne pas induire le public en erreur et de s'éloigner de la propagande ». Le troisième pilier de la déontologie dans le journalisme est en relation avec « la rigueur et l'exactitude qui doivent être respectées par le journaliste dans le but de consolider la démocratie et la relation de confiance entre les médias et le public ». « L'équité » est le quatrième pilier cité par M. Bernier et consiste, a-t-il précisé, « à citer et identifier ses sources », alors que « l'impartialité » est le cinquième pilier qui oblige le journaliste à « demeurer neutre dans les informations qu'il rapporte et diffuse ». Le sixième et dernier pilier c'est l'intégrité dont doit faire montre le journaliste, lequel est tenu de faire preuve de « loyauté et de désintérêt dans certaines situations où il ne doit pas prendre partie ».

Aussi, pour s’assurer que les journalistes et leurs médias soient à la hauteur de leurs obligations, M. Bernier souligne qu’il existe des dispositifs d’autorégulation imparfaits mais utiles à savoir ; les conseils de presse, ombudsman, médiateurs de presse. Dans le même sillage, M. Bernier a relevé que le citoyen est devenu un « cinquième pouvoir » dans la mesure où il intervient par ses critiques et ses remarques à travers les réseaux sociaux, ce qui amène souvent les médias à prendre en compte ces « aiguillages ».

Salima Ettouahria