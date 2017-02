TÃ©lÃ©visions et radios arabes : Diffuser la vraie image du monde arabe

Le ministre s'est recueilli au début de son allocution à la mémoire du défunt Miloud Chorfi, ex-président de l’ARAV, décédé lundi matin saluant ses qualités et son professionnalisme.

S’exprimant, hier, à l’occasion de la tenue, à l’hôtel Sheraton (Alger), de la réunion en commun des coordinateurs News, programmes, sport et ingénieurs des radios et télévisions arabes, le ministre de la Communication a longuement insisté sur le rôle « positif » que doivent assumer la télévision et la radio arabes dans pour donner la « vraie » image de la nation arabe et salué à ce propos les efforts entrepris par l’ASBU, l’Union des radios et télévisions des Etats arabes et, par ricochet, le Centre arabe des échanges News et programmes.

« Avant d’être ministre, je suis d’abord journaliste. Et mes premiers pas dans ce monde, je les ai faits au sein de la radio. Donc, j’en sais quelque chose et je suis conscient de l’influence de ces outils audiovisuels », a souligné Hamid Grine. Ce dernier a révélé à cette occasion que son département ministériel accorde à la radio et à la télévision une place de « choix » dans la stratégie du développement du secteur de la communication, et précisé que cette politique s’articule autour de trois axes majeurs. Il s’agit de la réduction les zones d’ombre à la télévision, dont le taux a été baissé, selon le ministre, à 10% quand il s’élevait à 30% en 2014, de l’introduction de la technologie du « MENOS » à la radio et enfin de la multiplication des sessions de formation des employés des deux institutions. « Dieu merci, nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie lorsqu’on sait que 2.500 travailleurs de la radio ont bénéficié de la formation et autant pour ceux de la télévision », a confié Hamid Grine qui s’est dit « heureux » d’ouvrir les travaux de cette réunion des coordinateurs News, programmes, sport et ingénieurs des radios et télévisions arabes. « Pour moi, ce centre est l’un des plus importants de l’ASBU. Il est source de la circulation de l’information et du développement de la communication dans toute la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord », a-t-il assuré, se félicitant dans la foulée de cette démarche prônée par le centre à travers la maîtrise des technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’intérêt accordé à la formation et à la mise à niveau de la ressource humaine.



3.000 informations échangées annuellement entre 14 pays arabes



Le ministre a ajouté que le Centre arabe d'échanges d'informations et de programmes est « un mécanisme qui permet de reproduire fidèlement la réalité arabe », rappelant que les participants à cette rencontre examineront les voies et moyens permettant de poursuivre les échanges, de relever le volume horaire et d'améliorer la qualité de diffusion. Il est à noter que le Centre arabe des échanges News et programmes que préside l’Algérien Mohsen Karim Slimani est l'une des institutions les plus « importantes » de l’Union des radios et télévisions des Etats arabes de par les missions qu'il assure en matière de coordination des échanges entre l'ensemble des Radios et Télévisions arabes et les « compétences » et cadres arabes y exerçant. Les pays membres s’échangent des programmes d’ordre culturels, sportifs, sécuritaires, religieux, économiques ou encore musicaux et d’histoire.

En 2016, et pour la télévision, on a compté 14.000 news échangés, dont 40% d’ordre politique avant son gel il y a quelques mois. 20% des infos échangées portent sur le domaine culturel et 14% a trait à l’économie. A titre de comparaison, les échanges au niveau de l’ASBU qui regroupe 14 pays arabes s’élevaient en l’an 2000 à quelque 3.000 informations et programmes quand au lendemain de la création de ce centre, dans les années 1980, on comptait à peine 100 infos échangées annuellement. Pour les événements politiques, les statistiques indiquent que le volume horaire des news échangés a atteint 300 heures.

Pour la radio, le volume des échanges s’élevait en 2016 à 3.610 heures, un chiffre en hausse par rapport à 2008 (979 heures) et ce, grâce à l’introduction de la technologie du « MENOS ». A présent, la moyenne quotidienne des échanges tourne autour de 10 heures. Par ailleurs, et outre la réunion d’hier, le Centre arabe des échanges News et programmes organise tout au long de cette semaine une série de rencontres qualifiées « d’importantes ». Il s’agit de la 9e réunion des coordinateurs radios arabes, qui s’est tenue les 18 et 19 février, celle regroupant, les 21 et 22 février, les ingénieurs en télécommunications et techniciens des stations terrestres et enfin la réunion, les 24 et 25 février, des coordinateurs des échanges méditerranéens.

« Ces conclaves sont destinés à évaluer les échanges de programmes et d'informations opérés au cours de l'année passée. Ce sera également une belle occasion pour discuter des aspects professionnels liés aux programmes et informations entre les Etats arabes mais aussi avec les organismes audio-visuels internationaux tels que l'Eurovision et l'Asiavision », a expliqué Mohsen Karim Slimani.

S. A. M.