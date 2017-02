DÃ©cÃ¨s de Miloud Chorfi, Le PrÃ©sident Bouteflika : Â« Un cadre compÃ©tent Â»

Le sénateur et cadre dirigeant du Rassemblement national démocratique (RND), Miloud Chorfi, est décédé hier matin à Oran des suites d'une longue maladie à l'âge de 64 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. Ancien journaliste sportif à la Télévision nationale, Miloud Chorfi a occupé plusieurs fonctions, notamment celle de député et porte-parole du RND avant d'être désigné sénateur au sein du tiers présidentiel et chef du groupe parlementaire du même parti au Conseil de la nation.

Il a été nommé en septembre 2014 à la tête de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel avant de la quitter fin janvier 2016. Il sera inhumé aujourd’hui, après la prière de Dohr au cimetière d’Aïn El Beïda (Oran), a-t-on appris des membres de sa famille. Miloud Chorfi, souffrant, a été hospitalisé, il y a quelques jours, au service de pneumologie de l’Etablissement hospitalo-universitaire « 1er Novembre » d’Oran.



Condoléances de personnalités à la famille du défunt



Plusieurs personnalités ont adressé leurs condoléances à la famille du cadre du Rassemblement national démocratique et membre du Conseil de la nation, Miloud Chorfi. Dans son message de condoléances à la famille de Miloud Chorfi, le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a salué les qualités du défunt qui a fait, a-t-il dit, « preuve d'abnégation et de dévouement dans tous les postes et les hautes responsabilités qu'il assuma ».

Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a mis en avant, dans son message de condoléances, les « qualités du défunt » qui était, a-t-il dit, un « éminent cadre du parti ». « Miloud Chorfi était un exemple de compétence et de dévouement au sein du RND qui perd aujourd’hui un cadre compétent qui a toujours servi les intérêts du parti et ceux de l'Algérie », a-t-il ajouté.

Le président de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV), Zouaoui Benhamadi, a, lui aussi, présenté ses condoléances à la famille du défunt, l’assurant de sa compassion et de sa sympathie. Le ministre de la Communication, Hamid Grine, s'est recueilli, à l'ouverture de la réunion des coordinateurs des radios arabes, qui se tient dans le cadre des rencontres annuelles de l'Union des Radios et Télévisions arabes (ASBU) et du Centre arabe d'échange d'informations et de programmes, à la mémoire du défunt Miloud Chorfi, saluant ses qualités et son professionnalisme.