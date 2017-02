Production des complÃ©ments alimentaires : Accord algÃ©ro-franÃ§ais

« Le marché algérien dans ce domaine en particulier, doit répondre aux besoins de tout les producteurs des viandes et blanches. Ce partenariat est un événement heureux qui va nous aider a atteindre les objectifs traces par le gouvernement a savoir atteindre l’auto suffisance», tels sont les propos tenus, hier par le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche. M. Abdesselam Chelghoum qui a présidé la signature d’un protocole d'accord et de partenariat qui a été conclu entre une filiale du groupe public de fabrication d'aliments de bétail (ONAB) et deux groupes français, pour la création d'une société mixte de production de complexes minéraux et vitaminés (CMV) destinés à l'alimentation animale, a fait savoir que «ce partenariat rentre dans le cadre de la politique mis en place par le ministre de l’agriculture et de la pêche qui consacre comme axe stratégique le développement des filières». L'accord a été paraphé par le Pdg de l'ONAB, Salah Meddour, le directeur exécutif du groupe Néovia, Josef Paolé et le directeur général de la filiale de Roullier en Algérie, Moncef Bourkouk, en présence du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdesselam Chelghoum et le ministre conseiller à l'ambassade de France à Alger, Jean-Baptiste Faivre.

Evoquant les grands axes de l’accord, le ministre a révélé que la facture d’importation est d’une valeur conséquente de 60 millions de dollars/an. Une facture qui doit être réduite au maximum. «L'Algérie qui importe ce produit mise sur ce projet pour produire les volumes dont elle a besoin, réduire ses importations et exporter nos ambitions vont au-delà du marché national», a-t-il dit, tout en expliquant que ce projet permettra aussi de mutualiser les ressources et les compétences de l’ensemble des actionnaires, avec pour objectif de cibler le marché national et également l’export. «Il s'agit du premier partenariat algéro-étranger dans le domaine de l'alimentation du bétail en Algérie», selon M. Chelghoum qui a souligné que «le marché algérien, le plus important d'Afrique, doit répondre aux besoins des producteurs des viandes rouge et blanches».

Effectivement, il a indiqué, que les filières des viandes blanches et rouges ont connu un accroissement très importants et qui sont appelé a connaitre aussi une évolution significatif, dans ce cadre il ya lieu de précisé que le développement et l’amélioration de la production alimentaire passe impérativement par le développement de la nutrition animale. Prenant la parole à son tour, le ministre conseiller à l'ambassade de France à Alger, Jean-Baptiste Faivre a souligné que la relation algéro-française est une relation de partenariat «gagnant-gagnant» dynamique, efficace, productive, en initiative qui produit des résultats, et cette dynamique doit exister, toujours davantage aussi, dans les secteurs agricole et agro-alimentaire. «L'Algérie dispose d'un potentiel remarquable dans ces secteurs et elle en a fait, à juste titre, l'une des priorité de sa stratégie de diversification de l'économie», a-t-il soutenu.



Compter sur le partenariat pour capter des marchés à l’extérieur



Selon lui, l’Algérie a en effet élaboré des plans ambitieux de développement pour sa filière animale, dans le domaine du lait, des viandes rouges, des viandes blanches, et cette ambition politique a fait émerger une très forte demande algérienne en équipement pour les élevages, en production d’aliments pour le bétail, mais également des besoins dans les secteurs industriels de la viande et du lait. «Ce projet permet sur le plan économique de créer une capacité locale de production en matière d’alimentation animale, au plus près du marché et des besoins des éleveurs, et dans des conditions qui permettent d’améliorer l’ensemble des processus de production de la filière, et in fine, la qualité du produit servi au consommateur algérien» a-t-il dit .

Pour sa part, M. Djahid Zefzaf, président du directoire du groupe algérien Agro-logistique dont l'Onab est l'une des filiales, a fait savoir que ce partenariat est une excellente occasion de transformer sa filiale qui, pour l'instant importe et vend sur le marché algérien les produits nécessaires à la nutrition animale, en une vraie filiale qui va pouvoir fabriquer en Algérie des produits à destination du marché. Quant a M. Bourkouk, représentant de la socièté Roullier , celui-ci a déclaré que son ambition est de fonder avec ses partenaires un projet rentable «Cela va nous permettre, dans un premier temps, de renforcer notre présence sur le marché et de mettre ensuite une stratégie export qui va nous amener vers des marchés émergents de proximité», a-t-il dit. Le responsable expliquera en outre, que la partie algérienne compte bénéficier de la technologie et du savoir-faire de deux leaders français dans le domaine de la nutrition animale face à un marché très concurrentiel aussi bien au niveau local qu'international. Il a rappelé, à ce titre, les conclusions de la réunion du Comité intergouvernemental de haut niveau (Cihn) qui s’est tenu au mois d’avril dernier, qui avait souligné que l'agroalimentaire est l'un des secteurs stratégiques dans lequel les deux pays devaient s'engager à approfondir leur partenariat. «Ce partenariat, nous y tenons d'ailleurs beaucoup car il implique le respect, la réciprocité, la coopération, mais aussi la confiance dans l'avenir de l'Algérie et de son économie et la volonté de s'inscrire dans la durée», a-t-il souligné.



Sarah A. Benali Cherif