Forum Clusters : Innovation et compÃ©titivitÃ©

Sous le haut patronage du ministère de l’Industrie et des Mines, le World Trade Center Algiers organise la première édition du Forum Clusters, avec pour thématique : «Innovation et avantages compétitifs des nations».

Une initiative prise afin d’améliorer la compétitivité des entreprises par le ministère de l’Industrie et des Mines qui a engagé un programme de lancement de clusters dans plusieurs filières : mécanique de précision, numérique, boissons et plasturgie.

Ouvrant le bal des intervenants, M. Ahmed Tibaoui, directeur général de World Trade center Algérie soulignera que pour booster son économie «l’Algérie a lancé un certain nombre de réformes législatives et organisationnelles tel que la création de clusters au niveau des filières considérées comme porteuses de croissance et d’innovation pouvant s’inscrire dans le cadre du nouveau modèle économique». Selon lui, l’option de susciter des groupements d’entreprises du même métier a été mise en place pour mobiliser les facteurs clefs de la compétitivité et développer ainsi la croissance et l’emploi sur des marchés porteurs. Evoquant l’objectif de la création des clusters, M. Tibaoui précisera que ces derniers vont «promouvoir un environnement favorable à l’innovation et aux acteurs du cluster en conduisant des actions d’animation, de mutualisation ou d’accompagnement des membres du cluster sur les thématiques telles que l’accès au financement privé, le développement à l’international, et la propriété industrielle». Pour le conférencier, les clusters ont vocation à soutenir l’innovation et favoriser le développement des projets collaboratifs de recherche innovants. Et d’ajouter que ces regroupement «permettront aux entreprises impliquées de prendre une position de premier plan dans leurs domaines», «cette nouvelle forme d’organisation incite les entreprises à dépasser les schémas traditionnels de recherche et de production. Il s’agit de conforter des activités industrielles, à fort contenu technologique ou de création», expliquera Ahmed Tibaoui.

Prenant la parole pour lire le discours de Abdesselam Bouchouareb, ministre de l’Industrie et des Mines, la secrétaire générale du même ministère, Mme Rabéa Khalfi, indiquera que «les clusters me paraissent être une forme d’organisation et de collaboration privilégiée en mesure de donner son plein contenu à cette orientation ; d’élever la compétitivité de notre économie et l’inscrire dans une trajectoire durable».

Pour le membre du gouvernement, l’avenir de notre industrie est tributaire de la «mise à niveau technologique des entreprises et l’amélioration de leur compétitivité industrielle en bâtissant une industrie innovante, pérenne, créatrice de valeur ajoutée, pourvoyeuse d’emplois et garante d’une économie diversifiée». La compétitivité économique des nations est ainsi portée par des politiques industrielle et technologique dont l’approche de clustérisation participe à promouvoir un développement territorial dynamique. L’engagement politique des pouvoirs publics regarde désormais «les clusters comme un maillon important de notre stratégie pour localiser un maximum de valeur ajoutée».

Et d’ajouter que les clusters industriels sont «des leviers de performance et de compétitivité qu’il convient d’encourager en associant tous les talents, toutes les initiatives et toutes les énergies».



Trois accords entre de grandes écoles et clusters



Dans ce cadre annoncera le ministre, «nous venons de faire évoluer notre législation pour mettre en place les supports de notre future croissance. J’en veux pour preuve la loi sur la normalisation qui s’insère dans la politique nationale de la qualité et la construction entamée de notre Système national d’innovation (SNI)», expliquera ainsi la représentante du ministre de l’Industrie.

De son côt, le directeur général de Bomare Company, Stream System, Ali Boumediene présentera les activités de son entreprise qui collabore avec plusieurs universités algériennes pour développer des technologies nouvelles utilisés dans la fabrication de ses produits. Il dira, à l’occasion que son entreprise atteindra les 75% de taux d’intégration dans la production. Une production dont une partie est exportée en Europe et en Afrique. Il annoncera également que Bomare Company s’apprête à se lancer dans la fabrication des cartes électroniques pour l’automobile. Il y a lieu de souligner que les participants à ce forum ont insisté sur l'impératif d'intégrer le monde universitaire dans le processus de clusterisation pour assurer l'aspect innovation et créer de la valeur ajoutée. A cet effet, trois accords ont été signés, lors de cette rencontre, entre de grandes écoles et des clusters. Il s'agit d'un accord entre l'Ecole nationale polytechnique et le cluster "mécanique de précision", et d'un deuxième entre l'Ecole supérieure d'informatique et le cluster numérique, dont le but principal est de satisfaire les besoins des clusters en matière de recherche et développement. Quant au troisième accord, il concerne un partenariat entre l'Institut de formation technologie et management (Tema) et le World trade Centre Algiers pour le lancement, à partir de la prochaine rentrée universitaire, d'un master en management de cluster et de réseaux territoriaux.

Mohamed Mendaci