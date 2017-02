Ecole des Beaux-Arts : Validation des diplÃ´mes par le ministÃ¨re de lâ€™Enseignement supÃ©rieur

Le ministère de la Culture a fait état d'un accord «de principe» avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de le Recherche scientifique, pour «la validation des diplômes des étudiants de l'École supérieure des beaux-arts par les services du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique», indique un communiqué de ce département ministériel. Une commission regroupant les deux ministères s'est réunie, jeudi 16 février, et examiné «la situation de l'École, notamment l'aspect pédagogique», pour adopter un nombre de dispositions, dont «l'accompagnement de l'Administration de l'École par les services du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans l'élaboration de programmes LMD». Le communiqué précise que «la question du type de système voulu sera tranchée», au cours de la prochaine année universitaire, afin «de mettre en œuvre, soit un système de licence professionnelle ou de mastère professionnel».

En outre, «les Statuts de l'École supérieure seront revus et mis en conformité avec le décret n° 16-176 fixant le statut-type de l'École supérieure», poursuit la même source.

Le décret n° 16-176 prévoit «la révision de la gestion interne des Écoles supérieures des beaux-arts, conformément aux Statuts en vigueur en matière de gestion des Écoles supérieures».

Pour rappel, l'École supérieure des beaux-arts connaît, depuis la rentrée universitaire 2016-2017, une situation tendue marquée par des mouvements de protestations enclenchés par les étudiants qui revendiquent l'amélioration des conditions socio-pédagogiques et dont l'action protestataire a conduit à une grève de la faim. Les revendications ont également porté sur des questions pédagogiques déjà soulevées lors du mouvement de protestations de 2015 ayant exigé la révision des programmes de formation, l'ouverture d'espaces de travail et d'ateliers ainsi que l'équivalence des diplômes.