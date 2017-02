Note de lecture, Les grandes figures de lâ€™Islam, essai de Malek Chebel : La portÃ©e de la pensÃ©e savante

À bien y regarder, il ne manque pas, en langues occidentales, d'études historiques consacrées, soit à la religion musulmane et à son Prophète (QSSSL), soit à telle région du monde islamique ou à telle dynastie, soit encore à tels souverains, scientifiques, philosophes ou telles figures historiques célèbres.

Il existe ainsi une Histoire des Arabes de Gustave Lebon, une autre de Clément Huart, une autre enfin peu connue de l'Andalou Léon l'Africain au titre éloquent d' Hommes illustres chez les Arabes: toutes trois qui font date, et d'ailleurs presque introuvables aujourd'hui.

Il manque peut-être une histoire générale des pays musulmans qui soit assez complète, assez impartiale. Un tel ouvrage, nous semble-t-il, ne pourrait être réalisé que par des Musulmans eux-mêmes. La tâche est immense. Elle demandera certes beaucoup de temps, de la volonté et des efforts conjugués. Mais elle n'est pas au-dessus des moyens d'une équipe de savants actifs, résolus et, pourquoi pas, animés par la foi.

En attendant que cet espoir se réalise, voici un travail où l'ambition de l'auteur, anthropologue des religions et philosophe, est de raconter, en une série de biographies et monographies, les grandes figures de l'Islam dont la pensée et les travaux ont été déterminants dans l'histoire des pays musulmans. Ce travail donc, effectué avec brio par Malek Chebel, n'est peut-être pas le premier dans son genre.

Il n'en demeure pas moins précieux dans la mesure où c'est pratiquement une première grande sériation qui vient d'être faite sur la base, non pas d'une vaste connaissance encyclopédique, mais d'une véritable érudition que l'on doit à cet auteur, qui a ainsi pu surmonter toutes sortes de difficultés et lever moult contraintes liées à la démarche scientifique retenue.



« L’islam est devenu une réalité tangible »



D'ailleurs Malek Chebel prévient d'emblée dans sa préface : « L'Islam inquiète et inspire à la fois. Longtemps, il a été une réalité lointaine et hermétique, à l'instar de la plupart des philosophies orientales. Il était aussi une affaire de spécialistes. Aujourd'hui, à la faveur des déplacements des populations, phénomène majeur de la mobilité professionnelle conjuguée à la mondialisation, l'islam est devenu une réalité tangible. Dans la plupart des pays européens comme en Amérique » (…) »

A priori l'auteur semble avoir eu un choix difficile, un choix qu'il n'a peut-être pas vraiment opéré : s'agit-il de présenter de grandes figures ou de faire une histoire de l'islam?

Le livre semble hésiter entre les deux, faisant plus que donner le contexte historique des grands personnages ; au risque, par moments, de les éclipser dans le récit. C'est pourquoi il se fera un principe de préciser sa démarche : « L'histoire des grandes figures que je vais vous raconter ici a précisément pour vocation de faire comprendre, d'aider à comprendre l'esprit de cette religion qui est aussi culture. Au demeurant, Malek Chebel semble vouloir rassurer le lecteur : « Les monographies —ce qu'on appelle aussi biographies— sur les grands hommes du passé ont toujours été un genre littéraire extrêmement prisé dans le monde arabe ».

Toujours est-il que l'essai de Malek Chebel présente un panthéon de femmes et d'hommes sélectionnés issus de l'islam. La plupart de ces grands personnages ont vécu à l'époque de l'apogée de la civilisation islamique, dans tout ce qu'elle a d'hétérogène : perses, espagnols, arabes, turcs, indiens ... Ils ont également découvert et même souvent défriché des domaines aussi vastes que la philosophie, les mathématiques, la géographie, la sociologie, les arts et beaucoup d'autres disciplines. Nés sous d'autres cieux, ils auraient été de ces hommes universels chéris par les encyclopédistes. En préambule, l'auteur tient à préciser, et c'est tout à son crédit, les termes qu'il va utiliser : « islam » pour la religion, « Islam » pour la civilisation qui en découle et ses productions, arabe pour les peuples de culture et de langue arabe (ce qui inclut les non-musulmans arabophones, tels les coptes d'Egypte), et musulmans pour les pratiquants de la religion quelle que soit leur nationalité. En gardant ceci à l'esprit, le reste est assez simple à décrypter, pour ne pas dire à comprendre.

L'ambition de l'anthropologue est donc de taille : dresser une liste des figures importantes de l'Islam, depuis son apparition (622, année de l'Hégire, départ du Prophète Mohammed et de ses compagnons de la Mecque pour Médine), jusqu'au XXe siècle. Et de dresser un portrait succinct de chacun des personnages en question, selon leurs domaines de prédilection. Soit sept chapitres au total pour sept domaines: en commençant, bien sûr, par le Prophète Mohammed et sa famille, puis ses compagnons parmi lesquels les premiers Califes.

Viennent ensuite les conquérants et politiciens (les califes al Mansour, Haroun Rachid, des noms biens connus tels Salah Eddine (Saladin), Timour lang (Tamerlan), Soliman le magnifique, Atatürk...), les mystiques, théologiens et maîtres soufis (beaucoup moins connus du public européen à l'exception du turc Mevlàna, fondateur du mouvement des derviches tourneurs).

Bien plus célèbres de par leurs recherches qui ont dépassé les limites de la religion sont les médecins, mathématiciens et philosophes —et souvent les trois à la fois : al Kawharisimi (traduit en latin Algorismus... soit l'inventeur de l'algorithme), al Razi (Rhazès, découvreur de l'acide sulfurique, recherches neurologiques), Ibn Sina (Avicenne) auteur de la description, entre autres, de la circulation sanguine, des maladies de l'œil, précurseur de la prophylaxie) Ibn Rochd (Averroès) pour la philosophie... Viennent ensuite les voyageurs et géographes (al Qazwini, al Jahiz, al Buruni – Ali boron en latin, Léon l'Africain, les bâtisseurs et Artistes (notamment des constructeurs du palais de l'Alhambra jusqu'à l'Egyptienne Oum Kaltoum). Entreprise louable s'il en est ; mais qui, vu son ampleur, laisse le lecteur non avisé quelque peu perdu devant l'énumération des noms.



« Construire non pas la cité de Dieu, mais la cité des hommes »



Il n'en demeure pas moins une certitude : le propos de l'auteur que l'on croit discerner tout au long des chapitres s'affermit au fur et à mesure que l'on avance dans la lecture de l'ouvrage, dont l'écriture et les explications sont claires et ce, en dépit de sa complexité. La mention des différents courants et dogmes (ainsi que leurs origines) qui sous-tendent l'islam actuel est édifiante. La qualité de la réflexion de Malek Chebel donne ainsi envie d'en savoir plus et se pencher sur ses autres écrits. La conclusion, à ce titre, interpelle plus d'un. D'autant que l'anthropologue ponctue son essai par un sentiment d'inquiétude justifiée :

« Depuis peu, une idéologie de fermeture et de repli a contaminé la troisième religion du livre (...) Et si cette idéologie ne s'est jusqu'à présent cantonnée qu'aux groupes les plus désespérés, c'est parce que, précisément, ces figures de proue et leurs relais d'aujourd'hui ont joué un rôle crucial de structuration et de stabilisation des représentations. Louées soient les grandes figures de l'islam, véritables exemples au sens universel du terme, ce qui montre que l'islam est fondé sur une sagesse humaine des lus élaborées, mais encore bien vivante (...) Il reste au monde arabe à réussir cette mutation gigantesque : construire non pas la cité de Dieu, mais la cité des hommes ». Quelle superbe clairvoyance que celle que vient de manifester ce brillant auteur dont on ne se lassera jamais de lire et apprécier les écrits.

Kamel Bouslama



Les grandes figures de l'Islam, essai de Malek Chebel, Editions Sédia , Alger 2016, 164 pages.

Bio-express



Feu Malek Chebel est un anthropologue des religions et philosophe algérien. Il a étudié en Algérie, puis en France à Paris, où il a également étudié la psychanalyse, activité qu'il a un temps exercée. Essayiste, il est l'auteur d'ouvrages spécialisés sur le monde arabe et l'islam. Feu Malek Chebel a enseigné dans de nombreuses universités à travers le monde et tenu des conférences dans de nombreux pays d'Europe et d'Asie.