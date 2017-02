Modernisation du secteur Ã©nergÃ©tique : La rationalisation de la consommation

La modernisation du secteur énergétique passe par la «rationalisation» de la consommation, a considéré, dimanche dernier, à Constantine le président-directeur général de Sonelgaz, Mustapha Guitouni. Intervenant au cours d’une réunion de travail avec les responsables locaux et des opérateurs économiques et investisseurs, M. Guitouni a appelé les collectivités locales à œuvrer à économiser la consommation énergétique à travers notamment l’organisation du «module» éclairage public. Dans ce sens, il a appelé ses cadres à se rapprocher davantage des collectivités locales pour les orienter vers les méthodes à appliquer pour une utilisation rationnelle de l’énergie, avant d’insister sur l’urgence d’interrompre les opérations d’entretien des lampadaires durant la journée, car, a-t-il ajouté, cela constitue une «source de dépense et d’incident également». L’entretien de l’éclairage public durant la journée demande un budget «énorme», a ajouté le même responsable, appelant les collectivités locales chargées de ce dossier à «bannir ce réflexe» et «d’harmoniser la puissance de l’éclairage selon la période avant ou après minuit à l’aide d’un variateur.»

M. Guitouni a également mis l’accent sur l’apport de la communication et la sensibilisation dans la rationalisation de la consommation énergétique. S’agissant de l’investissement prévu par l’Algérie dans le domaine des énergies renouvelables, le PDG de Sonelgaz qui s’exprimait au cours d’un point de presse, en marge d’une visite de travail dans cette wilaya, a indiqué que l’objectif de cet investissement était plutôt d’assurer une intégration confortable à travers la fabrication des outils de l’énergie renouvelable en Algérie. «Il ne s’agit pas de développer uniquement le volet de l’énergie renouvelable en Algérie, mais aussi de la fabriquer localement pour participer aux efforts, en cours, de développement industriel», a-t-il soutenu.

Un appel à concurrence sera «prochainement» diffusé pour lancer ce chantier à dimension industrielle, a ajouté M. Guitouni qui a fait part également du lancement «incessamment» de la procédure de paiement à distance des factures de la Sonelgaz. Au sujet des créances de Sonelgaz auprès des établissements publics et privés, le même responsable a indiqué que Sonelgaz a opté pour la négociation et l’établissement des échéanciers.