Japon : Le commerce extÃ©rieur retombe dans le rouge

Le Japon, qui avait affiché en 2016, un excédent commercial pour la première fois en six ans, a débuté 2017 dans le rouge en enregistrant en janvier un déficit en hausse de 68% sur un an. Le solde s’est établi à -1.086,9 milliards de yens (9 milliards d’euros), à comparer à -647,7 milliards en janvier 2016, selon les statistiques publiées hier par le ministère des Finances. Il s’agit du premier déficit en cinq mois, mais ce n’est pas une surprise : les comptes commerciaux du Japon sont traditionnellement affectés en janvier par le Nouvel an chinois, synonyme d’activité ralentie en Chine, un des principaux partenaires de l’archipel nippon. Cependant le déficit enregistré le mois dernier est bien plus important qu’anticipé par les économistes interrogés par l’agence Bloomberg News (-625,9 milliards de yens). Les exportations, qui avaient rebondi en décembre après 14 mois de baisse, n’ont de fait progressé que modestement (+1,3% à 5.421,9 milliards de yens). Elles ont perdu de leur vigueur en direction de la Chine (+3,1%, après +12,4% en décembre), sous l’effet des vacances du Nouvel an. Le déficit avec ce pays s’est ainsi creusé (-909 milliards de yens). Les expéditions ont par ailleurs reculé vers l’Union européenne (-5,6%) et les Etats-Unis (-6,6%), du fait de moindres ventes de voitures, même si le Japon maintient un excédent confortable vis-à-vis du marché américain (399 milliards de yens).