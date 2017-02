M. Boutarfa reÃ§oit lâ€™ambassadeur nÃ©erlandais : Le partenariat Ã©nergÃ©tique au menu de lâ€™entretien

Le ministre de l’Energie Noureddine Boutarfa examiné dimanche à Alger avec l’ambassadeur des Pays-Bas Robert van Embden les relations de coopération et de partenariat énergétiques entre les deux pays, indique un communiqué du ministère.

M. Boutarfa a mis l’accent sur les possibilités d’approfondir la coopération bilatérales grâce aux perspectives futures d’investissement dans des projets structurants en Algérie et à la faveur d’une coopération encore plus accrue entre les compagnies Sonatrach et Shell, précise la même source. Le ministre a souligné les différents domaines de partenariat à haute valeur ajoutée à l’instar des énergies renouvelables, plus particulièrement le projet d’une capacité 4 000 MW d’électricité de sources renouvelables, mais aussi l’exploration pétrolière, y compris en offshore, la pétrochimie et l’efficacité énergétique, selon le communiqué.