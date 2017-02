Investissement : Vers une cartographie Ã©conomique

«L’Algérie vit sa relance industrielle.» C’est le constat auquel a abouti Mme Wahiba Soudani, directrice des relations internationales à la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), lors de son passage, hier, sur les ondes de la radio Chaîne III.

L’accroissement des investissements et le renforcement de cette «dynamique», est tributaire de «l’assainissement du climat des investissements et des affaires en Algérie». A ce sujet, Mme Soudani annonce que la Caci procèdera à la création d’une «cartographie économique nationale» apte à offrir une meilleure visibilité aux investisseurs. «Nous sommes, dit-elle, en train de développer une cartographie économique région par région, permettant de présenter à l’investisseur étranger le potentiel que recèle chacune parmi elles», enchaîne-t-elle en guise d’arguments.

L’objectif est d’être le plus «attractif» possible. Plusieurs atouts annoncent la réussite de cette démarche. Mme Soudani cite entre autres la stabilité sécuritaire qui donne plus de confiance aux investisseurs, ainsi que la refonte de tout l’arsenal juridique. La CACI qui essaie de jouer pleinement son rôle de rapprocher les préoccupations des entreprises au niveau des pouvoirs publics, souhaite également de «développer davantage la stabilité législative», laquelle donnera, selon l’invité de la Chaîne III, plus de confiance aux binationaux et étrangers. Se prêtant au jeu des questions-réponses, la responsable de la Caci considère que la diversification de l’économie nationale est une réalité, relevant l’existence d’une volonté des pouvoirs publics et une implication positive des entreprises. Selon elle, les différents investissements réalisés en coopération avec des partenaires étrangers ont mis l’Algérie sur la voie d’une dynamique économique dont elle assure qu’elle fera du pays «un hub économique dans un proche avenir».

Pour étayer ses propos, la représentante de la CACI énumère des projets réalisés dans le cadre des joint-ventures, à l’instar des unités de montage automobiles, de l’usine de textile, des cimenteries, de la zone industrielle de Bellara, des investissements dans la pétrochimie et l’agro-industrie. Autant de chantiers, explique-t-elle, qui ont vu le jour grâce aux réformes engagées et à l’amélioration du climat des affaires. Sur les visites des hommes d’affaires en Algériens, Mme Soudani met en relief l’existence d’une réelle coopération algéro-allemande, précisant que les relations bilatérales ne datent pas d’aujourd’hui, citant au passage le rôle que joue l’AHK, ainsi que l’installation de la commission mixte en 2010. «Le marché algérien est un marché d’investissement», dira la responsable de la Caci, tout en indiquant que la Chambre qu’elle représente «tente d’orienter les opérateurs économiques d’aller vers des partenariats industriels». Par ailleurs, la même responsable met l’accent sur la nécessité de développer la sous-traitance, axe important de la relance industrielle, annonçant la tenue, avril prochain, d’un Salon qui lui sera dédiée.

Fouad Irnatene