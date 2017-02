Mascara : Sensibilisation Ã  la sÃ©curitÃ© routiÃ¨re

Poursuivant leurs activités de sensibilisation, et en collaboration avec l’Association de wilaya de la sécurité routière, les services de la Sûreté de wilaya de Mascara ont participé, tout récemment, à une campagne de sensibilisation au profit des citoyens sur la sécurité routière, abritée par la maison de jeune d’El Mamounia. Cette activité a été entamée par une intervention du président de l’association de wilaya de la sécurité routière sur le sujet, ainsi que sur l’importance de ces campagnes de sensibilisation dans le renforcement de la notion de prévention et la culture routière chez les différentes franges d’usagers de la route. Ensuite, des cadres de la Sureté de wilaya relevant du service de sécurité publique et du Bureau de communication et des relations publiques, ont donné des interventions à travers lesquelles ils ont mis l’accent sur le rôle de l’élément humain, tant conducteur que piéton, dans la prévention des accidents, étant considéré comme premier responsable en raison du non respect du code de la route. Les cadres de la police ont exposé des statistiques relatives aux conséquences des accidents de la circulation, enregistrées sur le territoire de compétence et leurs différentes causes. Des vidéos ont aussi été exposées au profit de l’audience. Les autres partenaires, à savoir la gendarmerie nationale, la protection civile et la direction du transport, ont aussi pour leur part présenté des interventions sur le sujet en insistant sur l’engagement de toutes les franges d’usagers de la route pour la sécurité routière en se conformant strictement au code de la route et en veillant à encrer une culture routière chez les générations à venir pour mettre fin aux conséquences des accidents de la route.