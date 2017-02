Violence scolaire : Comprendre et prÃ©venir

Que faire pour prévenir et lutter contre la violence à l’école ? Existe-t-il des mesures qui marchent mieux que d’autres ? Pourquoi certaines interventions réussissent-elles seulement dans certains établissements ? Comment évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre ?*

Afin de répondre à toutes ces questions et bien d’autres liées à la prévention de la violence en milieu scolaire, une rencontre pour l’évaluation du travail de la commission mixte de wilaya a été tenue jeudi dernière au lycée Saint-Augustin à Annaba.

Présidé par M Ahmed Ayachi, directeur de l’éducation de la wilaya, ce rendez-vous a permis de faire le point sur la violence en milieu scolaire et dégager ses causes à travers les différentes interventions des participants. Parce qu’il est important de bien connaître ce phénomène pour en limiter l’ampleur et adopter un comportement approprié, les intervenants, représentants de la Fédération des parents d’élèves, des syndicats, des corps constitués ainsi que des cadres du secteur de l’éducation qui ont pris part à cette conférence, ont tenu à répondre à tous les points soulevés par la commission mixte.

De prime à bord le premier responsable du secteur au niveau local, a cité la convention signée en mars 2016 entre le ministère de l’éducation nationale et celui de l’intérieur et des Collectivités locales, représentée par la DGSN, qui consiste à la prévention et à la lutte contre la violence en milieu scolaire, mettant l’accent sur les insuffisances enregistrées durant le premier trimestre de l’année scolaire 2016-2017 pour mieux cerner l’évolution de ce fléau et pouvoir le traiter progressivement et graduellement.

Il a d’autre part insisté sur l’importance de la sensibilisation dans la perspective d’extirper la violence en milieu scolaire et de mettre à l’abri définitivement les établissements éducatifs de ce fléau qui a tendance à prendre de l’ampleur malgré tous les efforts déployés pour son éradication. Le projet pédagogique de la wilaya entamé depuis un certain temps avec les cadres du secteur a abouti à l’élaboration d’une feuille de route qui comprend deux axes, a expliqué le directeur de wilaya de l’éducation qui a précisé , à ce propos, que la stratégie adoptée a permis de passer de la cellule d’écoute à celle de veille au niveau de l’ensemble des établissements scolaires pour anticiper un problème quelconque.

Améliorer le climat scolaire



De son coté, le chef de service de la voie publique de la Sûreté de wilaya, Youcef Houara, a fait savoir que mis à part la violence verbale, on a rien enregistré au cours du premier trimestre de l’année en cours indiquant que des communications quotidiennes sont mises en œuvre à travers le policier de référence en rapport avec les chefs d’établissements éducatifs pour échanger des renseignements.

Tous les participants ont convenu de redoubler de vigilance tout en instaurant un climat de dialogue au sein des établissements dans le but d’assurer une scolarité sereine aux enfants. Selon les différentes interventions, les élèves ont besoin de travailler dans un climat sain pour réussir et seule une politique pérenne et globale reposant sur une amélioration du climat scolaire peut faire diminuer les violences en milieu scolaire. « Agir sur ce climat, c’est travailler sur la dynamique et sur les stratégies d’équipe », a souligné avec force un parent d’élève.

Il s’agit d’adopter des stratégies pédagogiques en faveur des élèves, prévenir la violence, privilégier la coéducation avec les familles, renforcer les liens avec les partenaires sociaux et améliorer la qualité de vie à l’école. La Fondation Nationale pour la Promotion de la Santé et le Développement de la Recherche (Forem) a toujours plaidé pour la formation des enseignants à la communication et à l’encadrement, ainsi que la formation des agents de sécurité des établissements scolaires. La fondation a, par ailleurs, proposé la mise en place de cellules d’écoute composées de psychologues et de sociologues au niveau de l’ensemble des écoles afin d’éradiquer le phénomène qui demeure si inquiétant qu’il a mobilisé la société civile, les syndicats et le ministère de l’Education nationale. La tutelle, pour comprendre et venir à bout de ce fléau, a installé une commission qui est actuellement active sur le terrain. En attendant, le ministère de l’Education a recruté des agents de sécurité pour les écoles tout en appelant les chefs d’établissements à jouer pleinement leur rôle.

B. Guetmi