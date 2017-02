Etoâ€™o : Direction la Chine ?

À 35 ans, Samuel Eto'o ne semble pas encore prêt à raccrocher les crampons. Auteur de 9 buts et de 3 passes décisives depuis le début de la saison avec Antalyaspor, l'attaquant camerounais a trouvé ses marques dans le championnat turc. Sauf que l'ancien joueur du FC Barcelone et de l'Inter Milan pourrait bien faire ses valises dans les semaines à venir.

En effet, selon les informations de Titan Sports, Eto'o pourrait découvrir le championnat chinois prochainement. Le Camerounais serait suivi par le Dalian Yifang Football Club, une équipe de deuxième division chinoise, prêt à s'offrir plusieurs stars pour monter à l'échelon supérieur. Toujours selon le média chinois, Shi Fenghe, le directeur général du club se serait rendu à plusieurs reprises en Turquie pour entamer des négociations avec Eto'o et le convaincre de rejoindre la Chine. Pour y parvenir, le Dalian Yifang compterait sur la présence de Juan Ramón López Caro sur son banc. Le technicien espagnol a côtoyé le Camerounais lors de son passage à Majorque.