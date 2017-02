AS Rome : Spalletti quittera le club si le contrat de Totti nâ€™est pas renouvelÃ©

Après la victoire des siens face au Torino, le coach de la Roma Lucian Spalletti a explicitement demandé à ses dirigeants de proposer une prolongation de contrat à la légende du club Francesco Totti. Luciano Spalletti a rendu hommage dimanche à son capitaine Francesco Totti, 40 ans, suggérant à la direction du club de prolonger son contrat qui arrive à terme au mois de juin. "Je suis convaincu que Totti doit prolonger. Je ne veux pas qu'il arrête avec moi, et s'ils le font arrêter, alors je m'en vais, même si je gagne", a déclaré le technicien italien. "Ma prolongation de contrat ? (...) Ce qui compte, ce sont les joueurs. Il faut prolonger Totti", a lâché Spalletti, en fin de contrat en juin, après le match."Totti n'a pas de contrat, il a un pacte d'amour avec la ville. Sa prolongation doit être naturelle, comme est naturel le bonheur que ressent le public quand il se lève du banc pour entrer en jeu", a-t-il encore estimé. Totti a débuté en Serie A en 1993 sous le maillot de la Roma et dispute sa 25e saison professionnelle avec son club de toujours. Dimanche, il a joué 10 minutes et donné une passe décisive à Nainggolan lors de la victoire 4-1 de la Roma contre le Torino. La question de la poursuite de la carrière de Totti est un sujet sensible à Rome, où il est une véritable légende. La saison dernière, la direction du club avait fini par lui proposer une année supplémentaire après plusieurs mois d'hésitation.