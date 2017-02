Espagne : PiquÃ© exclu de la Roja ?

Ancien attaquant passé par le Real Madrid et le Barça, Alfonso Pérez demande à Gerard Piqué, un Nationaliste catalan reconnu, de quitter la sélection espagnole. A 30 ans, avec 84 matches internationaux à son actif et notamment un sacre mondial en 2014, Gerard Piqué ne devrait pas faire de vieux os en équipe d’Espagne. Le défenseur central imagine prendre sa retraite après la Coupe du monde 2018 en Russie.

Mais certains, du côté de Madrid, lui demandent carrément de renoncer à la Furia Roja le plus rapidement possible. C’est le cas d’Alfonso Pérez, attaquant international espagnol à la retraite.

"Cela aurait été plus qu’honnête de voir Guardiola, un vrai Catalan, renoncer à l’équipe nationale à l'époque. Piqué est dans la même situation. Il joue pour l’Espagne et s’est positionné sur l’indépendance de la Catalogne", a lancé à Radio Marca celui qui a été formé au Real Madrid mais qui a aussi joué au Barça.

"Je ne suis pas contre les Catalans, précise l'attaquant passé par l'OM en 2002. Mon fils est né à Barcelone et si j’étais un radical, il serait né à Madrid ou Séville. Je n’ai rien contre les Catalans, mais je m’oppose à ceux qui réclament l’indépendance".

Piqué divise l’Espagne et cela ne date pas d’aujourd’hui, car le joueur est un nationaliste catalan pur et dur. Il avait été conspué sur certains déplacements des Blaugranas en 2014, lors du vote sur l'indépendance de la Catalogne.

Le tribunal constitutionnel du pays avait alors rejeté l’action de la communauté autonome, mais un nouveau référendum est programmé pour septembre 2017. On connaît la position du compagnon de Shakira. Alors, doit-il renoncer à la sélection espagnole ?