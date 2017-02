Ã‰chos des FÃ©dÃ©rations

Rugby

Un stage de formation pour l'obtention du diplôme d'éducateur de rugby, niveau 1 world rugby, se déroulera du 25 au 27 février à Annaba. Ce stage sera encadré par la Direction technique nationale.

Voile

Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de voile, réunis samedi en session ordinaire à Aïn Benian (Alger), ont adopté les bilans moral et financier de 2016 et le bilan moral du mandat 2013-2016. L'Assemblée générale élective aura lieu dans une quinzaine de jours.

Volley-ball

Le tirage au sort des 1/8es de finale de la coupe d'Algérie de volley-ball des jeunes catégories (minimes, cadets, juniors) aura lieu mardi au siège de la Fédération.

Karaté-do

L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne de karaté-do aura lieu vendredi à 09h00 au siège du Comité olympique et sportif algérien. L'instance fédérale traverse depuis plusieurs mois des zones de turbulences, et des dépassements sont enregistrés dans sa gestion, poussant le ministère de la Jeunesse et des Sports à geler son compte bancaire.

Ju-jitsu

l'Assemblée générale constitutive de la Fédération algériennede ju-jitsu aura lieu jeudi au Centre culturel de Beaulieu (Alger). C'est fort probablement Kamel Kezir qui sera élu à la présidence pour le mandat olympique 2017-2020, selon le directeur Saïd Fassi, chargé de la formation et du développement au sein de l'Association algérienne de ju-jitsu.

Basket-ball

Le tirage au sort des 1/8es de finale de la coupe d'Algérie de basket-ball (seniors) ont eu lieu lundi au siège de la Fédération.

Handball

La Fédération algérienne de handball a programmé le match en retard des 16es de finale de coupe d'Algérie (dames) entre le GS Pétroliers et le HBCF Arzew, mardi à Oued Sly (Chlef, 16h00). Toutefois, le HBCFA a fait savoir qu'il comptait déclarer forfait en raison de difficultés financières.