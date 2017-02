Grand angle : Lâ€™ambassadeur russe Ã  Washington sur Ã©coute

Une affaire qui ne cesse de rebondir à l’ombre des nouvelles donnes dans les relations américano-russes. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé que Sergueï Kisliak, l'ambassadeur russe à Washington, était sur écoute des services de renseignement US, lors d’une conférence de presse. «En lien avec le scandale qui a éclaté autour du général Michael Flynn, qui a officié pendant quelques semaines en qualité de conseiller à la sécurité de M. Trump, les services de renseignement américains ont déclaré aux journalistes de manière absolument officielle, quoique sous couvert d'anonymat, que ce qu'ils appellent les communications de notre ambassadeur M. Kisliak étaient régulièrement mises sur écoute. Y compris ses rapports adressés à Moscou détaillant ses faits et gestes à Washington dans l'exercice de ses fonctions». Le conseiller de Donald Trump à la sécurité, Michael Flynn, a quitté son poste au lendemain de la publication, dans le Washington Post, d'un article mentionnant une conversation téléphonique qu'il aurait eue en décembre avec Sergueï Kisliak, ambassadeur de la Fédération de Russie à Washington. Selon les médias, M. Flynn aurait entre autres évoqué le sujet des sanctions antirusses avec M. Kisliak. Dans une interview accordée au média américain The Daily Caller, publiée mardi 14 février, M. Flynn avait affirmé ne pas avoir parlé des sanctions avec M. Kisliak, mais que leur conversation avait en réalité porté sur les 35 diplomates russes expulsés des États-Unis en décembre dernier. Le Kremlin a de son côté déclaré que la conversation téléphonique entre Michael Flynn et Sergueï Kisliak avait été mal interprétée. Apparemment, les méthodes de gestion des affaires internationales de la nouvelle administration américaine déroutent les analystes et bouscule l’ordre établi depuis des lustres.

R. I.