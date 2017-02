Reconnaissance russe des passeports dÃ©livrÃ©s par les sÃ©paratistes ukrainiens : Â« Inacceptable Â», selon Berlin

La reconnaissance par la Russie des passeports délivrés par les séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine est «inacceptable» et constitue une infraction aux accords de paix de Minsk, a dénoncé hier le gouvernement allemand. La décision samedi du président russe Vladimir Poutine de reconnaître ces documents «sape l'intégrité de l'Ukraine et est en contradiction flagrante avec ce qui a été décidé à Minsk, et est donc inacceptable», a jugé Steffen Seibert, porte-parole de la chancelière Angela Merkel, alors que l'Allemagne est l'un des garants du processus de paix. M. Poutine a signé samedi un décret reconnaissant les «papiers d'identité, les diplômes scolaires ou professionnels, les certificats de naissance, de décès» émis par les républiques rebelles autoproclamées de Lougansk (LNR) et Donetsk (DNR), alors même que la Russie officiellement n'a pas reconnu ces territoires. Le texte assure que la mesure est «temporaire» jusqu'à ce qu'une solution politique au conflit ukrainien soit trouvée «sur la base des accords de Minsk» de février 2015. En mars 2016, les autorités rebelles ont commencé à distribuer aux habitants des passeports. La mise en œuvre des accords de Minsk, est quasi-paralysée depuis de longs mois. Le ministère allemand des Affaires étrangères a appelé lundi à la Russie à s'y tenir.



Un plan de paix parallèle remis à Trump



L'avocat personnel du Président américain Donald Trump lui a remis un projet de plan de paix pour l'Ukraine élaboré par des personnes qui ne sont pas des diplomates, a affirmé dimanche le New York Times.

D'après le quotidien, ce plan a été transmis au président par son avocat Michael Cohen, qui est un homme de confiance de M. Trump et travaille pour lui depuis 2007. Selon le New York Times, un avocat ukrainien, Andrii Artemenko, est impliqué dans l'élaboration de ce document et voit dans la présence de M. Trump à la Maison- Blanche «une opportunité pour plaider pour un plan de paix pour l'Ukraine». Interrogé par écrit par le New York Times, l'ambassadeur d'Ukraine à Washington, Valeriy Chaly, s'est prononcé contre une telle initiative. «C'est une violation grossière de la Constitution» ukrainienne, a-t-il répondu. «De telles idées ne peuvent être lancées ou avancées que par des personnes qui représentent ouvertement ou secrètement les intérêts russes», a-t-il estimé. Toujours selon le New York Times, l'avocat Artemenko «affirme détenir des preuves d'une corruption du président ukrainien Petro Porochenko» qui «pourraient aider à le chasser du pouvoir». «Et M. Artemenko a déclaré qu'il avait reçu pour ses projets des encouragements de proches collaborateurs de M. Poutine», le président russe, ajoute le journal.

R. I.