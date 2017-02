Complot au MontÃ©nÃ©gro : Accusations Â« irresponsables Â» pour Moscou

La Russie a dénoncé hier les accusations «graves» et «irresponsables» du procureur général du Monténégro qui a affirmé dimanche que des structures d'État russes étaient impliquées dans un complot déjoué en octobre. «Nous regrettons que de telles accusations sortent de la bouche de hauts responsables. Ce sont des mots trop graves pour les prononcer et ne pas les appuyer par des informations fiables. C'est au minimum irresponsable», a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. «Nous constatons jour après jour des accusations absurdes contre la Russie. La Russie n'est pas intervenue, n'intervient pas et n'envisage pas d'intervenir dans les affaires intérieures d'un autre Etat. En particulier au Monténégro, avec qui nous entretenons de très bonnes relations», a-t-il ajouté. Au cours d'une conférence de presse avec son homologue du Burkina Faso, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a pour sa part dénoncé des «accusations sans preuve contre nous et notre pays». Dimanche, le procureur général du Monténégro Milivoje Katnic a affirmé que des structures d'Etat russes étaient impliquées dans un complot déjoué le jour des élections législatives, en octobre, qui avait pour objectif d'empêcher l'adhésion du Monténégro à l'Otan. Le parquet monténégrin soupçonne 25 personnes, essentiellement des ressortissants serbes et deux Russes, d'avoir préparé la mystérieuse tentative de coup d'État du 16 octobre. Une quinzaine de suspects ont été arrêtés et deux ressortissants russes, soupçonnés d'avoir été les organisateurs, sont recherchés.