El-Karama, El-Moustakbal et FFS : Appel Ã  une large participation

Le président du parti « El Karama » appelle depuis Mostaganem à une « forte » participation aux prochaines élections législatives pour « poursuivre » l’édification de l’Etat institutionnel, « renforcer » l’unité nationale et « asseoir » la paix et la stabilité du pays. Mohamed Benhamou, qui s’exprimait lors d’une rencontre avec les militants de son parti, mise à cet effet sur les jeunes à ce qu’ils « s’impliquent » dans l’activité politique et souligne que ces derniers constituent la « force » de la nation. « Sans eux, on ne peut construire un Etat institutionnel », a-t-il tranché en affirmant que son parti présentera aux prochaines échéances des jeunes et des femmes « diplômés » et « porteurs » d’un projet national de développement.

Le président d’El Karama invite par ailleurs les citoyens à faire preuve de « responsabilité » pour choisir les candidats qui « défendront » leur droit et « amélioreront » leur condition de vie. Idem pour Abdelaziz Belaïd qui a indiqué que les Algériens doivent faire preuve de « conscience » et participer « massivement » aux élections du 4 mai prochain pour choisir les candidats « compétents » et capables de prendre en charge les préoccupations de toutes les classes de la société, notamment les jeunes. Plaidant pour la « réunion » et la « mobilisation » de toutes les forces politiques pour « bâtir » l’Algérie, le président du Front El Moustakbal a estimé lors d’un rassemblement populaire, organisé à Batna, que notre pays « a besoin » de tous « ses enfants » pour « faire face » aux dangers qui le guettent. « Notre formation œuvre à consolider le dialogue et la confiance mutuelle pour unir les Algériens car un seul parti ne peut, à lui seul, résoudre tous les problèmes du peuple », a-t-il soutenu, déclarant « nécessaire » d’opérer un « changement » des « pratiques » et des « mentalités » et de « lutter » contre toutes les formes de corruption.



Redonner espoir



Pour le FFS, le rendez-vous du 4 mai constitue surtout une occasion pour « redonner » espoir et « bannir » les aspects du « défaitisme » et du « désespoir » et les différentes formes de « violence » et de « fanatisme ». Dans son allocution à l'ouverture des travaux du Congrès de la fédération d'Alger de son parti, le premier secrétaire national du Front des forces socialistes a affirmé que le discours du FFS sera « distinct » lors des prochaines échéances et permettra au parti de « se démarquer » des autres formations politiques ». « La force d'un parti politique est puisée dans la concordance de ses positions et la clarté de ses approches. Le FFS saisira l'occasion des prochaines législatives pour clarifier ses convictions, resserrer ses rangs et se redéployer sûrement », a promis Abdelmalek Bouchafa qui a précisé que sa formation participera à ces échéances pour « gagner » le plus grand nombre de sièges possible, soulignant que la campagne électorale du FFS sera une « réponse ferme » à tous ceux qui tentent de remette en cause le parti et confirmera notre « attachement » à nos principes fondamentaux et aux objectifs constitutifs tracés par le défunt leader Hocine Aït Ahmed. « Nous militons pour un consensus national et aspirons à une solution consensuelle de la crise, en mettant à profit toutes les énergies et compétences nationales », a conclu Bouchafa.



Benflis : « Préserver la stabilité du pays. »



De passage à Oran, où il a animé un meeting populaire en cette journée nationale du Chahid, le président de Talaie El Houriat a insisté sur la « transparence » et le « dialogue » dans l'exercice de l'acte politique et assuré que son parti est favorable à une légitimité issue « d’urnes transparentes » et à un dialogue entre tous les Algériens et le pouvoir pour faire sortir l’Algérie de la crise « multiforme » qu'elle traverse. Ali Benflis a souligné que sa formation politique a pour ambition de « moderniser » le système politique du pays, de « renouveler » son système économique et d'introduire des réformes sociales « profondes » pour mettre notre pays au « même niveau » que son environnement et au « diapason » des exigences de son époque. « Nous appelons de cette tribune à une mobilisation aux côtés de l’Armée nationale populaire et des autres corps de sécurité pour la préservation de la stabilité du pays », a-t-il souhaité.

