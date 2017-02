Elections lÃ©gislatives 2017 : Campagne de sensibilisation sur lâ€™acte de voter

Les pouvoirs publics multiplient, ces jours-ci, les initiatives et campagnes de sensibilisation visant à amener les citoyens aux urnes le jour du scrutin, prévu le 4 mai 2017. Annonces publicitaires, affiches collées dans les lieux publics et autres spots audiovisuels sont omniprésents sur la place publique afin de rappeler aux citoyens la date de révision des listes électorales qui a débuté le 8 février et se poursuivra jusqu'au 22 février.

«Tous concernés par les prochaines élections », lit-on sur une affiche qu’on trouve un peu partout même sur les routes et autoroutes. En parallèle, des annonces publicitaires sont diffusées à longueur de journée à la télévision et la radio. « Avoir une carte d'électeur est un acte trop facile et indispensable, comme boire de l'eau », indique ainsi un flash publicitaire diffusé sur l'ENTV et la radio nationale.

Une manière de simplifier les choses aux citoyens. Ces derniers peuvent s'inscrire avec n'importe quelle pièce d'identité. Même les jeunes qui auront avant le 4 mai, 18 ans, sont également sollicités à se doter d'une carte d'électeur. A travers ces pancartes publicitaires, le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales fait un appel à l'adresse des citoyens en les invitant à s'inscrire ou à renouveler leur carte d'électeur. Entre autres, le département de M. Noureddine Bedoui multiplie ses rencontres sur le terrain pour sensibiliser les citoyens sur l'acte de voter. Dans le même sillage, et en vue de mobiliser la communauté algérienne établie en France à participer en force au prochain rendez-vous, une réunion de coordination des consuls généraux et consuls en France et en Europe s’est tenue vendredi dernier par les deux secrétaires généraux du ministère des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur, respectivement Hassène Rabehi et Hocine Mazouz. « Les représentations consulaires devront agir pour sensibiliser nos ressortissants sur l'importance de cette échéance électorale dans la consolidation des institutions de la démocratie et de l'Etat de droit », a indiqué un communiqué sanctionnant les travaux qui ont débuté jeudi dernier à Paris au siège de l'ambassade d'Algérie en France. Pour la préparation des élections législatives, un point au centre des discussions avec les chefs de mission consulaire, les secrétaires généraux des deux ministères ont insisté, selon le communiqué, sur la nécessité de réunir toutes les conditions « afin d'assurer le bon déroulement de ce scrutin, conformément aux instructions des hautes autorités de l'Etat ».

En prévision du rendez-vous électoral, les représentations consulaires sont « à pied d'œuvre » pour l'assainissement de la liste électorale. « Nos représentations consulaires sont aujourd'hui à pied d'œuvre pour l'assainissement des listes électorales. Les portes des représentations diplomatiques et consulaires sont ouvertes autant pour les besoins de cette opération de révision de la liste électorale que pour donner davantage d'informations sur ce scrutin », a déclaré Hassène Rabehi à la presse, en marge de la réunion de coordination consulaire qui se tient au siège de l'ambassade d'Algérie en France.

Le Président de la République a appelé les Algériens à se rendre massivement aux urnes le jour du scrutin



Ce dernier a saisi cette occasion pour rappeler « l'importance » de ce rendez-vous électoral « dans le raffermissement et la consolidation des institutions de l'Etat algérien ». Il a appelé la communauté algérienne établie à l'étranger à « prendre contact » avec les représentations diplomatiques et consulaires et à leur participation « massive » à ce scrutin. De son côté, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, El Hocine Mazouz, a indiqué que la rencontre avec les chefs de poste et responsables consulaires en Europe a été l'occasion pour leur exposer les mesures de la nouvelle organisation relative aux élections.

Il y a lieu de souligner que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a appelé, dans son message du 18 février, à l’occasion de la journée nationale du Chahid, les Algériens à se rendre massivement aux urnes le jour du scrutin. « Notre peuple s'apprête à une autre échéance électorale pour élire ses représentants à l'Assemblée populaire nationale (APN) et je voudrais saisir cette occasion pour exhorter les enfants de mon pays à exercer leur droit pour choisir leurs représentants en se rendant massivement aux urnes dans le cadre des garanties prévues par la Constitution et la loi consacrant le respect de leur choix libre et souverain ».

Le Président Bouteflika a rappelé dans ce contexte que "notre système institutionnel dans lequel se cristallisent les valeurs de liberté et de souveraineté populaire puisées dans notre lutte armée, a connu le raffermissement de son caractère démocratique à travers les enrichissements constitutionnels successifs". Pour sa part, le président du Conseil de la nation, M. Abdelkader Bensalah, a également appelé, récemment, les citoyens à participer massivement aux prochaines élections législatives. M. Bensalah a précisé dans une allocution à l'issue de l'adoption de la composante du nouveau Bureau du Conseil que les élections prochaines "seront une station importante car elles interviennent après des amendements constitutionnels et juridiques très importants. "Nous devons tous contribuer à assurer un climat positif en sensibilisant le citoyen sur la nécessité de participer massivement à cette échéance électorale car le vote est un droit et un devoir, il est aussi un comportement nationaliste et citoyen", a-t-il souligné ajoutant que les Algériens donneront ainsi une leçon à tous les ennemis du pays et à ceux qui mettent en doute ses orientations".

Salima Ettouahria