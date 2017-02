Lutte contre lâ€™extrÃ©misme : Promouvoir une culture de la modÃ©ration

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a évoqué, hier à Ryadh avec son homologue saoudien Salah Ben Abdelaziz Ben Al Cheikh, l'approche des deux pays concernant la diffusion "de la culture de modération et la promotion du discours religieux rejetant la violence et l'extrémisme afin de corriger l'image de l’islam".

Lors de cette rencontre, les deux parties ont salué "le travail mené par les deux pays frères au service de l'islam, de la protection de la nation et de la prémunition de ses enfants contre les idées destructrices", réaffirmant leur volonté de redynamiser la convention de coopération qui unie les deux ministères, indique un communiqué du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. M. Aïssa, a effectué également une visite de courtoisie à Cheikh Abdelaziz Ben Abdellah Al Cheikh Temmimi, grand mufti d'Arabie saoudite avec lequel il a évoqué les affaires de la nation musulmane à la lumière des défis de l'heure. Le ministre est en visite en Arabie saoudite depuis jeudi dernier.

Les entretiens que M. Aïssa a eu avec le ministre saoudien du Hadj ont permis à l'Algérie de récupérer son ancien quota du hadj pour la prochaine saison, estimé à 36.000 hadjis. Le quota de l'Algérie a baissé ces dernières années à 28.800 hadjis, en raison des travaux d'extension au niveau de la mosquée de La Mecque. (APS)