Echanges radiophoniques arabes : Des rÃ©sultats positifs

Les participants à la 9e réunion des coordonnateurs des échanges radiophoniques arabes se sont félicités hier des résultats positifs enregistrés en matière d'échange radiophonique durant l'année 2016, appelant à maintenir le même rythme et à œuvrer à "combler le manque" dans l'utilisation de la matière radiophonique ayant trait à la cause palestinienne. Dans les recommandations sanctionnant la 9e réunion des coordonnateurs des échanges radiophoniques, tenue à Alger, les participants ont salué "les résultats positifs" enregistrés en matière d'échange radiophonique en 2016 "tant en volume, qualité et utilisation qu'en matière de respect des règles et procédures de coordination".

Les établissements radiophoniques arabes ont été appelées à maintenir le rythme d'utilisation des programmes d'échanges dans leur grilles locales, et d'œuvrer à combler le manque enregistré dans l'utilisation des contenus palestiniens, en préconisant le changement de quotidien à hebdomadaire de la valise des programmes palestiniens avec des sujets traitant des événements majeurs dans les territoires palestiniens, soutenus par des séquences audio. La réunion a été l'occasion de souligner la disponibilité de la Radio "Sawt Palestine" à mettre des correspondants au service des établissements radiophoniques arabes désirant de recevoir des rapports quotidiens ou urgents sur la situation dans les territoires palestiniens, parallèlement à la valise quotidienne proposée dans le cadre des échanges.

Les organismes de la radio ont affirmé en outre leur attachement à une bonne coordination dans l'organisation des réunions communes, en termes d'invités, de timing et de thématique, et ce, en vue d'éviter l'annulation, au dernier instant et les conséquences qui en découleraient à tous les niveaux".

Les représentants des établissements radiophoniques ont appelé à "introduire le critère d'activation du service d'échange des dossiers relatifs au Prix du coordinateur annuel et à mandater le centre pour revoir la répartition des notes en fonction des critères".

Les travaux de cette réunion, qui s'inscrit dans le cadre des rencontres annuelles de l'union des Radios et Télévisions arabes (ASBU) prévues du 18 au 25 février à Alger, ont débuté vendredi, 18 février. Cette réunion se tient en vue de mettre en œuvre la Charte des échanges entre radios qui stipule que la réunion annuelle des coordinateurs de la radio au Centre d'échanges à Alger, afin de permettre la communication entre les coordinateurs et approfondir le dialogue autour d'un nombre de sujets portant sur la coordination, le suivi et la mise en œuvre, et ce, en vue de réactiver le système d'échange.

Le directeur du Centre arabe d'échange d'informations et de programmes, M. Mohsen Karim Slimani, a présidé avec le président du Comité permanant de la radio, M. Khaled Badreddine Al-Atibi, la séance d'ouverture des travaux. A ce titre, M. Slimani a appelé les participants à approfondir le dialogue qui a été ouvert au niveau des organismes et coordinateurs, en vue d'aboutir à des conclusions pratiques à même de donner une nouvelle impulsion à l'activité de la radio.

Pour sa part, M. Al-Altibi a réitéré le soutien de son Comité permanent aux coordinateurs de radio, en vue de mettre en œuvre les recommandations en termes de développement et de multiplication des échanges, tout en mettant l'accent sur le type de programmes qui répond aux demandes et centres d'intérêt des organismes. (APS)