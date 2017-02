Conseil de la nation : Examen de questions orales et Ã©crites

Le bureau du Conseil de la nation s'est réuni, hier, sous la présidence de M. Abdelkader Bensalah pour examiner les questions orales et écrites qui lui ont été soumises et inhérentes à plusieurs secteurs, indique un communiqué.

Lors de cette réunion les membres du bureau du Conseil de la nation ont validé ces questions orales et écrites avant de les transmettre au gouvernement car remplissant les conditions définies par la loi, ajoute le communiqué. Le bureau a également examiné et validé le projet de programmation des travaux du Conseil pour la période allant du 26 février au 2 mars 2017, conclut le document.