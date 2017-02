La pomme politique

Certains éléments de la droite ou de l’extrême droite française non seulement ne se sont pas encore débarrassés des œillères coloniales mais excellent dans la provocation. Selon TSA, un certain Christian Estrosi, président de la région française de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) et maire-adjoint de la ville de Nice, a publié un communiqué dans lequel il interpelle le Premier ministre français afin que ce dernier intervienne auprès des autorités algériennes pour sauver la filière de la pomme des Alpes de la faillite. Jusque-là rien de bien exceptionnel qu’un élu sollicite son Exécutif pour lui venir en aide. La provocation réside dans le style et la tonalité, car ce sombre personnage ne s’encombre pas de contradiction. S’étant toujours distingué fièrement par son hostilité à l’Algérie indépendante, il reconnaît aujourd’hui que sans elle la survie des exploitations alpines de pommes deviendrait de plus en plus problématique. Bien plus, avec l’arrogance qui caractérise de tels individus, en fait, il ne sollicite pas, il exige un quota « de 20.000 tonnes au minimum » et « dès dimanche » ! Que notre pays ait des problèmes, lui aussi, de trésorerie, ce n’est pas son dernier souci mais cela ne figure même pas parmi ses soucis. Nombriliste, chacun de nous l’est d’une certaine manière mais considérer l’Algérie libre et souveraine comme un Etat sous tutelle est symptomatique d’un comportement infantile dont les racines sont profondes, même si aujourd’hui, d’autres voix françaises, plus affranchies et plus sereines, reconnaissent le caractère bestial et criminel de la colonisation, désirent traiter avec notre pays des relations d’égal à égal et cessent de nous voir comme un simple débouché pour leurs produits.

Nous ne voulons pas polémiquer avec ce triste Monsieur mais qu’il sache tout simplement que si nous n’avons pas fait des pas de géant, dans tous les domaines, nos réalisations sont fort nombreuses et de qualité. Et parmi celles-ci notre modeste exportation de la pomme de terre, cette denrée alimentaire que les agriculteurs français plantaient pour nous, il y a pas si longtemps ! Et nous continuerons à relever le défi d’assurer, chemin faisant, progressivement, à notre rythme, notre sécurité alimentaire et à diversifier notre économie et nous nous passerons bien des pommes alpines qui sont peut-être succulentes mais qui nous sont hélas hors de prix. Est-ce trop demander de vous dire que nous aussi on a des problèmes de trésorerie et que de votre pomme nous pouvons bien nous en passer ! Ayez la lucidité de reconnaître que c’est votre manque de lucidité qui a fait que les exploitations de votre région soient menacées et ayez la gentillesse et le courage de vous affranchir de la dépendance de notre pays et de ne pas trop faire de la pomme alpine une pomme de discorde politique !

CHERIF JALIL