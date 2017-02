DÃ©lÃ©gation de moudjahidine de France : Consacrer le rapprochement des gÃ©nÃ©rations

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Larbi Ould-Khelifa, a appelé, hier à Alger, une délégation de moudjahidine venus de France, à «consacrer la continuité et le rapprochement entre générations», indique un communiqué de l’APN. Accueillant une délégation de moudjahidine venus de France ayant participé à la guerre de Libération, M. Ould-Khelifa a invité ces derniers en présence du vice-président de l’APN, chargé des missions relatives aux activités étrangères, Djamel Bouras, à «consacrer la continuité et le rapprochement entre générations en commémorant la mémoire et évoquant les hauts faits de cette catégorie», ajoute le communiqué. Lors de ses entretiens avec ses hôtes, le président de la chambre basse du Parlement a veillé à rappeler «l’attention particulière» accordée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux moudjahidine. La rencontre a été aussi une occasion pour passer en revue «le rôle prépondérant joué par cette catégorie lors de la guerre de Libération, y compris en France». De leur côté, les membres de la délégation des moudjahidine ont exprimé leur fierté et sentiments d’appartenance au pays, tout en affirmant «leur soutien au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en reconnaissance de son apport à cette catégorie qui a joué un rôle déterminant dans l’histoire de l’Algérie». Répondant à des préoccupations et demandes exprimées par les membres de la délégation, à l’occasion de cette visite, M. Ould-Khelifa s’est engagé à «les soulever au gouvernement, par la voie du ministre des moudjahidine», affirmant que «ces revendications légitimes auront un écho favorable auprès des autorités concernées».