4e rÃ©giment de transport et de circulation : BaptisÃ© au nom du chahid Khelfaoui El-Hadj

Le siège du 4e régiment de transport et de circulation relevant de la 4e Région militaire (RM) d’Ouargla a été baptisé hier du nom du chahid Khelfaoui El-Hadj, dans le cadre des festivités commémoratives de la Journée nationale du chahid.

La cérémonie de baptisation a été présidée par le commandant de la 4e RM, le général-major Abderrazak Cherif, en présence des autorités locales, de membres de la famille révolutionnaire et de la famille du chahid. La cérémonie a été marquée par une remise de cadeaux symboliques à la famille du chahid Khelfaoui El-Hadj, ainsi que par une allocution du commandant de la 4e RM, dans laquelle il a mis en relief les valeurs et le sacrifice du Chahid, à l’instar des autres chouhada qui ont donné leur vie pour que vive l’Algérie libre et souveraine.

Né en 1942 à Ouargla, le chahid Khelfaoui El-Hadj, qui a fait son premier enseignement dans les écoles coraniques de la région, puis à l’école primaire entre 1954 et 1956, a rejoint, en 1960, les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN), près des frontières algéro-tunisiennes où il se distingua, avec d’autres chouhada de la Révolution, par sa bravoure, lors de batailles contre les forces coloniales, avant de tomber au champ d’honneur en juin 1961. Coïncidant avec la commémoration de la Journée nationale du chahid, l’opération de baptisation des structures militaires de la 4e RM de noms de chouhada s’inscrit au titre de la mise en œuvre du programme du haut commandement de l’ANP portant dénomination des structures et installations relevant du ministère de la Défense nationale du nom de chouhada de la glorieuse Révolution, dans le but de raviver le souvenir des sacrifices consentis par les martyrs, pour que vive l’Algérie dans la liberté et la dignité.