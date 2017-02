JournÃ©e nationale du Chahid : CÃ©lÃ©bration au MAE

L’Algérie commémore comme chaque année, le 18 février, la Journée nationale du chahid (martyr de la Révolution). Une journée qui correspond à la date de la création de l’Organisation spéciale qui fut le prélude à la lutte armée pour la libération nationale. À l’instar des autres secteurs, le ministère des Affaires étrangères a commémoré l’événement à travers l'organisation d'une cérémonie de recueillement à la mémoire des martyrs de la Révolution de Novembre. La célébration, qui s’est déroulée au niveau du siège du ministère des Affaires étrangères, a été rehaussée par la présence de M.M Ramtane Lamamra, Abdelkader Messahel et Tayeb Zitouni, respectivement ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, et ministre des Moudjahidine. Cette journée mémorable a été marquée par l’organisation d’une conférence historique sur la Révolution et la lutte du peuple algérien pour son indépendance. La conférence débat a été animée par le colonel et l’ancien dirigeant de la Wilaya IV d'août 1961, à l'indépendance, en 1962, Youcef Khatib, président de l’association Mémoire de la Wilaya IV. Lors de son intervention, le conférencier a souligné l’importance des sacrifices consentis par le peuple algérien pour recouvrer son indépendance qui lui a été usurpée par le colonisateur français, 130 années durant. Il mettra également en relief la ténacité et le courage des valeureux chouhada et moudjahidine dans les combats contre l’armée française pour le recouvrement de l'indépendance nationale. L’ancien responsable de la Wilaya IV a évoqué, dans son témoignage, les circonstances de la tenue du congrès de la Soummam qui, selon lui, avait réorganisé la Révolution, mais qui a aussi été un acte majeur, structurant de la Révolution algérienne, en réunissant la majorité de ses principaux dirigeants. Pour Youcef Khatib, le congrès de la Soummam a défini «les grands axes politiques de la Révolution et de l'organisation armée», permettant ainsi «la mise en place des principes de la collégialité de la direction». Le colonel Si El-Hassen (nom de guerre de M. Khatib) a expliqué, en outre, que «les autorités coloniales n'avaient à aucun moment réussi à déstabiliser le Front de libération nationale et son bras armé, l'Armée de libération nationale (ALN), et cela, en dépit, a-t-il dit, des différentes opérations menées par les forces militaires françaises comme le plan Challe (1959-1961) qui avait pour but de détruire les unités de l'ALN et de démanteler les organisations politico-administratives du FLN». Le moudjahid a retracé, par la même occasion, l’ensemble du parcours des combattants de la résistance algérienne avant, pendant et après le déclenchement de la lutte de Libération nationale. Il a ensuite relaté les différentes étapes qu’il a évoquées à cette occasion, et qui concernent l’étroite relation qui existait entre la population et les moudjahidine, et auxquels il a rendu, à chaque fois, un vibrant hommage. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, M. Ramtane Lamamra, a tenu à rendre hommage à «tous ceux qui ont contribué à l'écriture de l'histoire de la Révolution», appelant les jeunes générations à s'imprégner des valeurs et principes pour lesquels se sont sacrifiés les chouhada et les moudjahidine. Par ailleurs, et auparavant dans la matinée, la cérémonie d’hommage a été marquée par la levée de l'emblème national et la pose d'une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative érigée dans l'esplanade du ministère à la mémoire des chouhada.

Mohamed Mendaci