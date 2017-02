Reconnaissance des crimes coloniaux : La communautÃ© nationale en France doit faire pression

Le coordinateur général du Parti de la jeunesse (PJ), Hamana Boucherma, a appelé, à partir de Blida, la communauté nationale en France à «faire pression» sur les candidats à la présidentielle française afin de les amener à reconnaitre les crimes coloniaux et à présenter des excuses au peuple algérien. «La communauté algérienne établie en France et pouvant voter est de plus de trois millions», a signalé Boucherma, lors d'une meeting animé, à l’occasion de la commémoration de la Journée nationale du xhahid, estimant que ce grand nombre d’Algériens peut faire pression sur les candidats à la présidentielle française en les «obligeant» à reconnaître les crimes coloniaux, durant la guerre de Libération nationale, comme l’a fait Emanuel Macron, qui a déclaré dernièrement que les crimes commis par le colonialisme en Algérie sont des «crimes contre l’humanité». Le président du Parti de la jeunesse a salué, à cette occasion, le candidat Emmanuel Macron pour ses «principes nobles», estimant que la France a une «grande responsabilité» dans les crimes commis en Algérie.

M. Boucherma a soutenu qu’«il n'y aura pas de véritable réconciliation entre les deux pays, tant que la France n’aura pas reconnu ses crimes et n’aura pas présenté ses excuses au peuple algérien», car il y va, a-t-il affirmé, de «la restitution de l’honneur et des droits de nos chouhada qui ont été bafoués». Sur un plan, le chef de file du PJ a appelé les électeurs à voter pour les compétences méritantes de son parti ou des autres partis en lice, lors des prochaines législatives.

«Placer l’homme qu’il faut à la place qu’il faut va contribuer à la mise sur pied d’un État fort, juste et stable», a-t-il assuré, soulignant que la stabilité du pays et son unité sont une «ligne rouge à ne pas franchir».