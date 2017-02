Eclairage : Renforcer lâ€™axe

Par son poids économique et par sa population, l’Allemagne est le premier pays de l’UE et occupe la première délégation au Parlement européen. L’assise de son économie est solide de milliers de PME qui activent essentiellement dans l’industrie, la défense, l'éducation, la santé, le commerce, les transports et les services. Puissance économique, l’Allemagne exerce un effet d’attraction sur la main-d’œuvre en provenance du monde entier. Ils seraient plus de 30.000 Algériens à vivre légalement dans ce pays. Avec les bouleversements géopolitiques qui travaillent dans la violence de nombreuses sociétés, ce pays est devenu la deuxième destination d'émigration dans le monde après les États-Unis. Les flux migratoires en Méditerranée, qui ont révélé l’existence de réseaux redoutables de passeurs et de trafiquants en tout genre y compris d’armes, ont néanmoins fait réagir la chancelière. Par sa position centrale au Maghreb, son expertise avérée dans le traitement inclusif des questions sécuritaires et bien sûr son potentiel économique (dont les secteurs de mécanique, d’énergie et d’agriculture intéressent fortement des investisseurs de ce pays), l’Algérie est un partenaire privilégiée en tenant compte de ces trois paramètres. Le secrétaire d’État au ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie de la République fédérale d’Allemagne et coprésident de la Commission économique mixte entre l’Allemagne a d’ailleurs rappelé cette réalité en soulignant que « l’Algérie se situe à l’interface du monde occidental, du monde oriental et du monde africain, et relie ainsi, de par sa position géographique, les marchés de l’Europe, de l’Afrique et du monde arabe ». Classé par l’Allemagne parmi les plus grandes économies de l’Afrique, notre pays estime ce ministre « est un partenaire politique majeur et fiable de l’Europe, par exemple dans les domaines de la sécurité, de la stabilité régionale et de notre lutte commune contre le terrorisme qui font, depuis de longues années, l’objet d’une coopération étroite et confiante entre nos pays ». Il y a un peu plus d’une année, le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, a effectué une visite de travail dans ce pays et a abordé les questions centrales qui concernent les deux pays dans leurs rapports à leurs régions respectives. Il faut dire qu’un espace de coopération existait déjà puisque la Commission mixte algéro-allemande a été mise sur pied en 2010, suite à la visite du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à Berlin. Aujourd’hui on dénombre de nombreuses entreprises allemandes qui activent en Algérie. Le volume des échanges reste, cependant, modeste, au vu de la puissance économique de l’un et du potentiel de l’autre puisqu’il ne dépasse pas les 4 milliards d'euros. A titre de comparaison, nos échanges avec d’autres pays sont nettement supérieurs : Chine plus de 8 milliards de dollars, France 5,5 et l’Italie un peu moins de 5 milliards, même l’Espagne, qui sort à peine d’une crise structurelle, fait mieux avec ses 3,92 milliards. De l’Allemagne on importe essentiellement des équipements mécaniques, électriques, sidérurgiques…Voilà qui ouvre des perspectives prometteuses pour des investissements sur notre sol et que certainement la tenue de la 6e session de la Commission mixte de coopération et du forum d'affaires entre les entreprises des deux pays vont concrétiser surtout dans l’industrie automobile. En effet, c’est dans la filière mécanique que l'Algérie et l'Allemagne ont mis en place des partenariats a l’exemple de Daimler et de SNVI avec un groupe émirati pour la production de poids lourds Mercedes-Benz à Rouiba, fabrication de véhicules Mercedes-Benz à Tiaret et fabrication de moteurs à Constantine. Mais, à l’occasion de la visite de la chancelière, les observateurs auront les yeux fixés sur Relizane qui sera le lieu d’implantation d'une usine de montage de véhicules de marque Volkswagen.

Mohamed Koursi