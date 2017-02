La chanceliÃ¨re allemande en visite officielle aujourdâ€™hui en AlgÃ©rie : Ã©lan supplÃ©mentaire Ã  la coopÃ©ration

La chancelière allemande, Angela Merkel, est attendue à Alger, aujourd’hui, pour une visite de deux jours. C’est son second déplacement après celui effectué en 2008. Au cours de son séjour, la chancelière sera reçue par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et aura des entretiens avec de hauts responsables algériens.

Mme Merkel animera, à l’issue de son entretien avec le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, un point de presse conjointement avec son hôte. La chancelière allemande doit aussi présider, à l’hôtel El-Aurassi, l’ouverture du Forum des hommes d’affaires algéro-allemands. C’est dire que la dame de fer allemande ne chômera pas à Alger. Cette visite, qui intervient un peu plus d’une année après celle d’Abdelmalek Sellal à Berlin, en janvier 2016, et dans le sillage des nombreuses autres de haut niveau effectuées de part et d’autre, sera l’occasion pour les deux parties d’approfondir les consultations politiques, de procéder à une évaluation des progrès enregistrés dans les relations bilatérales et d’examiner l’état de la coopération entre les deux pays. La lutte contre le terrorisme et la question des immigrés clandestins seront également au menu. Les questions régionales et internationales d’intérêt commun feront aussi l’objet d’un échange de vues.

Cette visite de deux jours vient consolider la volonté affichée tant par Alger que par Berlin de donner à la coopération algéro-allemande une dimension à la hauteur des ambitions que les deux pays nourrissent légitimement, ces dernières années.

La forte délégation d’hommes d’affaires allemands qui accompagnera la chancelière durant son déplacement confirme la détermination de l’Allemagne de devenir un partenaire de choix de l’Algérie et de l’accompagner dans son développement durable. Pour rappel, la coopération entre l'Algérie et l'Allemagne a été marquée par la création d'une commission économique mixte algéro-allemande, en décembre 2010, dont la première session s'est tenue en 2011 à Berlin. Il est vrai aussi que les secteurs où les Allemands pourraient être compétitifs ne manquent pas.

Mieux, il y a lieu de rappeler, à ce titre, que le Forum d'affaires algéro-allemand, tenu en janvier 2016 à Berlin, s'est soldé par une plateforme d'entente pour la signature d'une trentaine de contrats dans différents secteurs d'activité, que sont la mécanique, la sous-traitance automobile, l'électronique, l'électrique, l'agro-industrie, le transport maritime et ferroviaire, la construction navale, l'énergie renouvelable, la pétrochimie et la chimie industrielle, et les matériaux de construction. Ce sont autant d’opportunités qui s’offrent aux investisseurs germaniques désireux de s’installer en Algérie. Ces segments qui exigent un certain savoir et un transfert de technologie sont ainsi du pain béni pour les Allemands, dont la maîtrise est reconnue mondialement.

Le « made in Germany » ayant déjà fait ses preuves. Lors de son séjour berlinois en 2016, le Premier ministre avait du reste invité les hommes d’affaires allemands, ayant pris part au forum organisé à l’occasion de sa visite, à saisir les opportunités d’investissement en Algérie, notamment « dans le domaine des PME capables de contribuer à l'investissement productif et à la création de richesse et de postes d'emploi, au transfert de technologie et à la promotion de la formation professionnelle ».

De nouveaux investisseurs qui viendront renforcer la présence allemande sur le marché algérien, forte de plus de 320 entreprises déjà installées. Il reste aussi que du côté algérien, il y a nécessité de développer, avec les partenaires allemands, une nouvelle approche dans la coopération, basée sur l'innovation et qui offre « une possibilité d'intégration importante », dans le cadre du plan d'action du gouvernement 2015-2019. Le ministre de l'Industrie et des Mines avait plaidé en faveur de l'intérêt de l'Algérie « pour des investissements structurants et durables ».

Le Premier ministre Sellal avait pour sa part exprimé à Berlin sa vision de la relation algéro-allemande telle qu’il l’envisageait. « Ensemble, nous souhaitons développer ces relations dans tous les domaines, y compris le domaine culturel où nous avons convenu de conclure un accord qui ouvrira la voie à une coopération fructueuse », a encore soutenu le Premier ministre, soulignant que « les mécanismes communs de coopération et de concertation, dont nous disposons et qui se réunissent régulièrement autour de questions politiques, sécuritaires et économiques, confortent davantage notre optimisme ». Mais il y a lieu de rappeler aussi qu’entre Alger et Berlin, il n’y a pas que l’économie. En 2014, un mécanisme de consultation de haut niveau avait été mis en place entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, pour consolider le dialogue politique entre les deux pays. Durant la même année, un groupe parlementaire d'amitié Algérie-Allemagne avait été installé à Alger, afin de coordonner les positions des deux pays sur les grands dossiers d'intérêt commun.

Nadia K.

---------//////////////



Partenariat encourageant



La coopération entre l’Algérie et l’Allemagne, surtout dans le domaine économique, a connu, ces dernières années, un bon développement, et le champ de son renforcement reste important, compte tenu des opportunités qu’offre le marché algérien, à la faveur de la promotion des investissements, surtout industriels. Et en la matière, le partenaire allemand peut mettre toutes les chances de son côté, en s’appuyant sur les projets ayant déjà connu des succès. On constate ainsi que l'Allemagne entend en particulier monter davantage en puissance dans différents secteurs, à savoir l'énergie renouvelable, l’industrie mécanique et l’environnement. Les pouvoirs publics ont confirmé leur orientation vers la diversification de l’économie nationale et le développement des secteurs jugés stratégiques, et cela surtout après la chute des prix de pétrole depuis juin 2014. Ce défi majeur, il faut le dire, ne peut se faire et se concrétiser sur le terrain, sans une coopération solide avec les pays développés. Donc, le partenariat avec l’Allemagne constitue et constituera une option mutuellement fructueuse. Car, ce pays fortement industrialisé a affiché, à l’instar d’autres pays, à maintes reprises, sa grande volonté pour aider et accompagner l’Algérie dans la réalisation de ses programmes de développement.

D’ailleurs, ces derniers temps, plusieurs conférences sur différents thèmes, surtout sur les énergies renouvelables, ont été organisées, et d’autres sont programmées pour les mois à venir. Une journée sur le thème « Algeria Renewable Energy et Power Infrastructure Investment Conférence » se tiendra le 1er mars prochain à cet effet. La Chambre algéro-allemande de commerce et d'industrie (AHK) a fait savoir, sur son site, que cet important événement économique sera organisé par Euroconvention Global, en collaboration avec IFC/World Bank, comme principal partenaire, ce qui constituera une opportunité pour examiner plusieurs questions liées, notamment aux perspectives de partenariat entre les entreprises des deux pays. S’agissant des principaux sujets qui seront traités, l’AHK a souligné qu’il s’agit, entre autres, d’un aperçu sur les plans d’énergies renouvelables en Algérie, sur les technologies d’énergie propre et mix de la production électrique, et le financement, possibilités d’investissement et de partenariats, ainsi que sur l’infrastructure d’énergie et de transmission électrique. Dans le contexte actuel, les sources d’énergies renouvelables constituent un volet très important entrant dans la sphère des énergies du futur. Au vu du rôle primordial de cette ressource dans le développement durable, les pouvoirs publics ont mis en place un programme national des énergies renouvelables et celui de l’efficacité énergétique. Ce programme prévoit la production, d’ici à 2030, de 22.000 MW d’électricité de source renouvelable, notamment solaire et éolienne, destiné au marché intérieur, en plus de 10.000 MW supplémentaires à exporter. Un chiffre qui correspond à 27% de la production globale d’électricité d’ici 2030, et le double de la capacité actuelle du parc national de production d’électricité. Il est aussi important de citer la grande importance qu’affiche ce pays à investir dans l’industrie mécanique, à savoir le projet d’usine de BMW en Algérie et celui de fabrication de voitures de la marque allemande Volkswagen, etc. Ces projets d’envergure seront certainement évoqués à l’occasion de la tenue à Alger, les 21 et 22 février 2017, de la 6e réunion de la Commission économique mixte algéro-allemande. Cette rencontre sera présidée par le ministre algérien de l'Industrie et des Mines, M. Abdessalem Bouchouareb, et le secrétaire d'État du ministère fédéral de l'Économie et de la Technologie, M. Matthias Machnig. De ce fait, en plus de leurs investissements dans les énergies renouvelables et l’industrie mécanique, on constate également le grand intérêt des Allemands à renforcer et à accompagner l’Algérie dans l’environnement. Le projet de GENBI, qui œuvre à introduire des instruments et approches de gouvernance environnementale destinés à assurer la protection de l’environnement et la sauvegarde de la biodiversité, à travers la gestion de zones protégées à l’aide d’approches participatives, confirme cet intérêt.

M. A. Z.