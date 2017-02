Centre de presse dâ€™El Moudjahid, Le prÃ©sident de lâ€™Union Nationale des HandicapÃ©s AlgÃ©riens : Â« Nous avons dÃ©posÃ© 7 dossiers de candidature Ã  la dÃ©putation Â»

«La participation des personnes vivant avec un handicap aux prochaines élections législatives» est l’intitulé de la conférence animée hier au Forum d’El Moudjahid par Rezzak Mohamed Nabil, SG de l’Union nationale des handicapés algériens (UNHA). Une occasion pour revendiquer le droit de participer, d’une manière effective, à la vie politique du pays, en figurant sur les listes des partis en lice pour le rendez-vous du 4 mai prochain, et surtout leur faciliter l’accès aux bureaux de vote.

Aucune loi algérienne n’interdit à une personne aux besoins spécifiques de militer dans un parti politique ou de se présenter à une joute électorale, ou encore de voter comme c’est la cas dans beaucoup de pays. Pour preuve, les assemblées locales (APC et APW) comptent, selon le Secrétaire général de l’UNHA, 25 élus vivant avec un handicap. Certes un chiffre en baisse par rapport à la période (2007-2012) où ils étaient 35, mais cela dénote, selon le conférencier, le fait que l’handicap ne peut être un motif d’exclusion du débat politique.

L’Union nationale des handicapés algériens, qui milite depuis des années pour la révision de la loi sur la protection et la promotion des personnes handicapées, veut, à la veille de l’échéance du 4 mai, attirer l’attention sur cette loi qui a complètement occulté la place politique de cette catégorie qui revendique le statut de citoyen à part entière. Pour le SG de l’UNHA, le passage au Forum d’El Moudjahid, est une occasion, pour expliquer pourquoi son association veut investir la scène politique, et comment elle compte procéder. Très explicite, il dira que cette frange souffre beaucoup du regard de la société, qui les voit comme des êtres démunis.

Pourtant, dit-il, nombreux sont ceux qui ne demandent qu’à mettre leurs compétences au service du pays. Et pourquoi pas, figurer parmi les membres de l’Assemblée nationale, pour peu que les partis politiques mettent de côté ce regard négatif qu’ils ont à leur égard. Pour le moment, seul le FLN, leur a ouvert les portes, et ils sont 7 (Alger, Skikda, Annaba, Mascara, Tlemcen, Tindouf) à avoir déposer leur dossier de candidature. Sont-ils confiants ? oui dit-il, car, «nous remplissons les conditions, et il n’y a pas de raison que nos dossiers soient rejetés en raison de notre handicap». M. Rezzik Mohamed Nabil, titulaire d’une licence en Finances, refuse, que l’on parle de quota pour cette catégorie. «C’est une stigmatisation, nous revendiquons l’égalité dans la citoyenneté et dans le militantisme». Ce que revendique, l’UNHA, c’est que leur fasse confiance, et cela doit se traduire par l’ouverture des portes de la vie politiques aux personnes aux besoins spécifiques. La participation au débat politique permettra de faire entendre les doléances de cette frange de la société, qui n’est sollicitée que lors des rendez-vous électoraux. Le conférencier, qui a expliqué, qu’il dispose de la carte militant FLN, depuis 2003, a mis en avant la disponibilité du SG de l’ex-parti unique, qui a été à l’écoute des Associations représentants les handicapés. «Nous sommes sept à avoir déposé notre candidature», le conférencier reste convaincu, qu’aucun parti n’a fait de même». Il va jusqu’à dénoncer une formation politique, dont le statut, mentionne clairement que pour postuler à la présidence du parti, il faut être « sain de corps». L’Union nationale des handicapés algériens compte saisir la commission chargée de la supervision des élections, pour prendre les mesures nécessaires en vue de permettre aux personnes en situation de handicap d’exercer leur droit de vote, dans de meilleures conditions, elle entamera un travail de sensibilisation sur l’importance de l’acte de voter.

Par ailleurs, le président de l’UNHA a appelé hier les pouvoirs publics à revoir les dispositions de la loi 09/02 relative à la promotion et à la protection des handicapés, car elles sont «générales». Pour M. Rezak Mohamed Nabil, ce texte de loi, qui comporte des lacunes, mérite d’être enrichi et actualisé afin que certains articles soient conformes aux changements intervenant dans différents domaines et aux réformes nationales.

L’orateur voit dans cette loi , un texte général, qui ne fait pas la différence entre un non-voyant et un handicapé moteur.

De plus, elle ne répond plus aux aspirations des handicapés. Aujourd’hui, estime le conférencier, il faut trouver des alternatives à même de combler les vides relevés dans le système juridique actuel. Le président de l’UNHA voit dans l’exclusion et la discrimination les plus grands handicaps, surtout que de nombreuses personnes aux besoins spécifiques ont prouvé leur capacité a réussir dans divers domaines et ont réussi à relever des défis dans différents domaines.

Cette fois, le défi consiste à accéder à l’hémicycle de Zighoud-Youcef. Le rêve est à porté pour peu que les partis politiques appliquent leur discours prometteur. Il reste à savoir si les sept dossiers déposés sur la table du SG du FLN trouveront réponse. On le saura après le 4 mars prochain.

Nora Chergui

Une envie de participation à la vie politique

Invité, hier, du Forum d’El Moudjahid, M. Rezzak Mohamed Nabil prévoit une forte affluence des personnes handicapées aux bureaux de vote, «Il y’a des instructions pour sensibiliser les handicapés sur l’importance du vote».

Cependant, il estime qu’il reste néanmoins des insuffisances à combler concernant les conditions d’accueil des électeurs en situation de handicap. En effet, M. Rezzak a annoncé que son association a adressé des correspondances au walis pour attirer leur attention sur les difficultés que peuvent rencontrer les personnes aux besoins spécifiques pour accéder aux bureaux de vote , et les dispositions qui doivent être prises pour permettre une meilleure accessibilité à la personne à mobilité réduite, tels que des rampes d’accès, des isoloirs au dimensions spécifiques, et si possible une assistance accompagnant l’électeur lors des étapes du vote. «Nous allons continuer à militer pour notre droit à une participation effective aux élections», souligne t-il. L’invité de notre Forum, s’est voulu positif et a mis en exergue les nombreux acquis enregistrés en Algérie en faveur des handicapés. Toutefois, il a regretté, qu’ils ne soient guère encouragés pour intervenir comme acteurs influents dans la vie politiques algérienne, du fait du regard négatif de la société. Pourtant, les pouvoirs publics, à travers les textes de lois, encouragent toutes les personnes qui souffre d’un handicap à participer aux élections aussi bien en tant qu’élu ou en tant qu’électeur. Cette volonté se confirme dans la section 3 article 53 de la loi relative au régime électoral dans la partie réservée aux opérations de vote, qui stipule que les personnes grands invalides ou infirmes ouvrent droit au vote par procuration ainsi que dans l’article 45 énonçant que chaque électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’urne, est autorisé a se faire assister par une personne de son choix. Cette série de dispositions a été motivée par le fait que la population atteinte d’un handicap est assez importante. Selon les statiques de l’ONS près de 2 millions de personnes en Algérie vivent avec un handicap. Ils sont exactement 1.975.084 personnes, dont 284.073 handicapés moteurs, 73.937 handicapés auditifs, 173.362 visuels, 167.331 handicapés mentaux, 85.611 polyhandicapés, 626.711 personnes ont des maladies chroniques, 505.299 personnes ont d'autres handicaps et 29.380 personnes handicapées non déclarées. Le taux de personnes handicapées moteurs est le plus élevé parmi les autres types de handicap, ce taux touche 44% de l'ensemble des handicaps. Ce qui met en avant l’impérativité de mise en place d’infrastructures nécessaire à l’expression du droit d’élire, de ces citoyens. S. A. G.