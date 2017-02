Mme Mounia Meslem aux personnes aux besoins spÃ©cifiques : Â« Votre rÃ©ussite est la nÃ´tre Â»

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Mounia Meslem Si Amer, a rendu hier un vibrant hommage aux athlètes aux besoins spécifiques ayant honoré l’Algérie lors des différentes compétitions sportives internationales.

Mettant à profit la cérémonie de clôture de la session ordinaire du conseil national des personnes handicapés (CNPH), la ministre a procédé à la remise de décisions d’attribution de logements sociaux à deux champions ayant remporté, haut la main, des médailles lors des Jeux paralympiques. «Nous croyons en vous. Votre réussite est la nôtre», a déclaré la ministre s’adressant aux personnes aux besoins spécifiques. Elle soutient haut et fort qu’«il est temps que les personnes handicapées deviennent des acteurs actifs au lieu de se contenter de bénéficier de la dynamique de développement». Poursuivant ses propos, la ministre mettra l’accent sur toute l’importance de «faire sortir cette catégorie de la précarité». Mme Mounia Meslem a mis en relief l’ensemble des efforts consentis lors de l’année écoulée, elle a insisté, notamment sur un volet éminemment important à savoir celui de la prise en charge des enfants handicapés. La ministre évoquera dans ce contexte « l’ouverture —au niveau du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et celui de la solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme— du dossier de prise en charge des enfants autistes». Le département dirigé par M. Abdelmalek Boudiaf s’occupe de la santé de ces enfants, tandis que le ministère dirigé par Mme Mounia Meslem Si Amer s’occupe du côté social et de l’éducation spécialisée, a-t-elle précisé. La ministre, tout en reconnaissant une insuffisance au niveau des centres spécialisés, notera cependant que des orientations ont été données aux fins d’accueillir au niveau de ces établissements le maximum d’enfants souffrant de handicap mental. «La République compte plus de 200 centres au profit des handicapés mentaux et dans chacun de ces centres, une classe spéciale est ouverte au profit des autistes», a-t-elle expliqué. L’on apprendra également lors de cette rencontre que sur les 9.000 enfants souffrant de handicap mental qui étaient inscrits en 2016 sur les listes d’attente, pas moins de 4.000 pu être intégrés au niveau des établissements spécialisés.

S’exprimant ensuite au sujet des enfants présentant un léger handicap mental, elle affirme que son département et celui de l’Education nationale travaillent en étroite collaboration pour l’intégration de ces enfants en milieu scolaire. D’ailleurs, une commission mixte (solidarité- éducation) a été installée pour le suivi des différents cas. Cette commission a également pour mission de relever les insuffisances aux fins de corriger les imperfections. Mme Mounia Meslem Si Amer a révélé, d’autre part, que dans le cadre du soutien accordé, par le ministère, au mouvement associatif et à la promotion de la société civile, «d’importantes enveloppes» ont été consacrées pour encourager les associations dynamiques œuvrant à la prise en charge des différents handicaps, notamment le handicap mental, l’autisme y compris. Elle a indiqué, par ailleurs, qu’il est prévu, d’inclure dans le prochain recensement de la population de 2018 un volet relatif aux personnes handicapées. «Toutes les dispositions ont été prises» pour répondre à cette préoccupation qui s’inscrit dans le cadre de réalisation de l’enquête nationale relative au handicap, a fait savoir la ministre rappelant que cette enquête a pour objectif d’identifier le nombre exact des personnes handicapées au niveau national. Outre cet important travail scientifique, il sera mis en avant également «la préparation en cours du guide définissant les différents degrés de l’handicap». S’exprimant ensuite sur le «dictionnaire algérien du langage des signes», la ministre souligne que cet ouvrage est actuellement en phase d’impression auprès d’un établissement public.

Outre les représentants des départements ministériels concernés, la rencontre d’hier a regroupé notamment les différents membres du Conseil national des personnes handicapées, ainsi que les fédérations et les associations œuvrant dans le cadre de la solidarité nationale.

Soraya Guemmouri