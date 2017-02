Dossier, Ressources en eau : Assurer lâ€™Ã©quitÃ© territoriale

Lors de la réunion du Conseil des ministres du mois de juillet 2016, traitant du modèle de croissance économique, le volet ressources en eau et environnemental a été adopté. Il y définit les contours d’une politique de l’eau à l’horizon 2035, à savoir le Plan national de l’eau (PNA). Ainsi, ce secteur n’est pas en reste, car occupant une place de choix au regard de l’importance vitale de l’eau dans la vie de tous les jours et dans tous les domaines, surtout lorsque l’on sait que l’Algérie est classée dans la catégorie des pays pauvres en ressources en eau.

La banque mondiale fixe le seuil de rareté à 1.000 m3/H/an ; et l’Algérie est bien en deçà. Nos potentialités en eau conventionnelles sont estimées à 19,4 milliards de m3/an soit 500 m3/H/an.

Le volume des ressources en eau potentielles renouvelables, quant à lui, est de 14,4 milliards de m3 dont 95% sont recensées dans le nord du pays. Ce potentiel est constitué de 11,4 milliards de m3 d’eaux superficielles et de 3 milliards de m3 en eaux souterraines. Les ressources en eau non renouvelables, représentent quant à elles, 5 milliards de m3 dans le sud du pays.



Barrages : la solution salvatrice



La capacité de mobilisation des ressources en eau superficielles est passée de 3,6 milliards de m3 en 1999 à 7,6 milliards de m3 en 2014 du fait de l’existence de 72 barrages. 12 barrages supplémentaires réalisés au-delà de cette année ont permis d’atteindre un volume de 9 milliards de m3 d’eau.

La capacité de mobilisation des ressources en eau souterraine quant à elles, avoisinent 2 milliards de m3 au nord du pays alors que dans les régions sahariennes, on y compte, 1,8 milliards de m3.

Ceci étant et dans le souci d’assurer une équité territoriale en matière de sécurisation dans l’accès à l’eau, l’état a privilégié la réalisation de grands transferts régionaux et la réalisation de systèmes d’interconnexion de barrages. Il est important de signaler à ce titre qu’au cours de la décennie 2000, sept grands transferts ont connu le jour. On notera celui reliant In-Salah à Tamanrasset sur un tronçon de 780 km, alors que d’autres transferts sont en cours de réalisation.

En matière de mobilisation des ressources en eau non conventionnelles, un programme a été engagé pour répondre à l’attente des grandes villes côtières et ce, grâce au dessalement de l’eau de mer.

La valorisation des eaux usées épurées, quant à elles, constitueront un appoint pour l’irrigation des terres agricoles.

Les eaux épurées pour leur part, constituent une opportunité et une alternative à la fois, pour permettre la mise en valeur des terres et pour recharger artificiellement les nappes en situation de surexploitation.

Ainsi, le programme de dessalement d’eau de mer mis en œuvre a permis la réalisation de 9 grandes stations d’une capacité totale de 1400 000 m3/jour.

Il y a lieu de souligner que le potentiel en eaux souterraines renouvelables dans le nord du pays est évalué entre 0,8 milliards et 3 milliards de m3 et celà selon les saisons. Ces eaux sont en majorité mobilisées pour les besoins domestiques et pour la petite et moyenne hydraulique.

Par ailleurs, s’agissant des ressources en eaux souterraines non renouvelables, elles sont localisées dans le Sahara septentrional. Elles sont estimées entre 2,3 milliards de m3 et 6,1 milliards de m3. En outre, le programme 2016 de dessalement d’eau de mer comprend la réalisation de 13 stations de grande taille dont la capacité s’établit à 2,31 millions de m3/jour, soit près de 850 millions de m3/an. Il y a lieu de préciser ainsi que la stratégie de dessalement mise en œuvre correspond à une option de sécurisation en eau potable des villes côtières et intérieures. Il s’agit là de sécuriser une partie significative de mobilisation d’eau potable à hauteur de 25% tout en libérant partiellement la ressource conventionnelle dans la mesure où des barrages anciennement affectés à l’AEP deviennent disponibles pour l’irrigation.

En matière d’infrastructures hydrauliques, d’intérêt général, le patrimoine eau a connu un développement important et ce, à la faveur de la priorité accordée à ce secteur pour tempérer la situation de pénurie. Ainsi en matière d’infrastructures de mobilisation des ressources en eau, on note 75 barrages d’une capacité de stockage de plus de 8 milliards de m3 auxquels s’ajouteront 9 barrages en cours de réalisation d’une capacité totale de 520 millions de m3. On note également une production d’eaux souterraines d’une capacité de 5,5 milliards de m3 pour l’AEP et la petite et moyenne hydraulique, ainsi que 11 grandes unités de dessalement d’eau de mer d’une capacité de production d’eau potable de 2 millions de m3/jour. A cela s’ajoutera 2 autres unités au stade de projet de 200 000 m3/jour. En outre, en matière d’infrastructure de transfert et d’adduction d’eau, on totalise un linéaire de l’ordre de 4.000 km.



Les critères de la Banque mondiale dépassés



En matière de distribution d’eau, le patrimoine en réseau de distribution d’eau potable, permettant de transporter 3,6 milliards de m3 d’eau par an dont plus de 50% d’eaux souterraines est passé de 55.000 km en 2001 à 126.000 km en 2016.

Avec un tel réseau, l’Algérie a largement dépassé les critères établis par la Banque mondiale en matière d’accès à l’eau potable. Dans ce sens un programme de réhabilitation de ce patrimoine a été engagé au niveau des grandes agglomérations comme Alger, Oran, Constantine ainsi que 39 autres villes.

En ce qui concerne les infrastructures d’assainissement, le patrimoine en réseau a connu un grand développement au cours des 15 dernières années atteignant un linéaire total de 61.775 km.

Il y a lieu de souligner que plus des 2/3 des systèmes de traitement des eaux épurées sont exploités à moins de 25% de leur capacité et ceci du fait de l’insuffisance de la collecte des rejets des eaux usées. Cela est dû aux nombreux effluents déversés dans les milieux naturels et aux rejets d’effluents industriels non encore maîtrisés.

Par ailleurs, l’infrastructure d’irrigation du patrimoine hydro-agricole qui ne couvrait que 350.000 ha en 1999 est passée à 1.260.500 ha alors qu’il n’atteignait que 350.000 ha en 1999. Ce potentiel a permis de passer de 156.000 ha en 1999 à 230.000 ha en 2015 de superficie équipée.

Pour la petite et moyenne hydraulique, la superficie irriguée est passée de 194.000 ha en 1999 à 1.030.500 ha à la fin de l’année 2015. Le taux d’irrigation par rapport à la surface agricole utile est passé de 4% en 1999 à 14,8% en 2015.



Raccordement en AEP tous azimuts



En matière d’indicateurs d’accès à l’eau potable, on note un taux de raccordement des ménages de 98% en 2015 alors qu’il était de 92% en 2007 et à près de 78% en 1999, ce qui a permis de faire passer la dotation moyenne en 2015 à 180 litrespar jour et par habitant.

La demande étant sans cesse croissante, il faudrait opter pour une politique de sensibilisation contre le gaspillage de l’eau mais également asseoir une stratégie à même de résoudre le problème de fuite, ce qui nécessite la mise en place d’un programme de réhabilitation des réseaux et des mesures allant dans le sens de l’amélioration des pratiques sociales liées à l’eau. Il apparaît ainsi nécessaire de généraliser la réutilisation des eaux usées épurées par les industries, grosses consommatrices d’eau, telles les industries agro-alimentaires et chimiques.

Au regard de l’évolution de la population qui se situera à près de 45 millions d’habitants en 2020 dont une population agglomérée de 40 millions d’habitants, soit 87%, et à près de 43.760.000 de personnes en 2030, soit 87,80%, pour passer à 54 millions en 2035, dont 88% d’urbains. Ceci aura pour effet naturel une évolution sans cesse croissante de la demande en eau domestique, soit 4,6 milliards de m3 nécessaires. C’est dire l’importance qu’accorde l’Etat à cette ressource à la fois nécessaire et vitale.

Au volet eau industrielle, on relève pour l’heure un satisfecit à l’adresse de l’agro-alimentaire, de la sidérurgie métallurgie, des cuirs et textiles et autres du fait de leur raccordement en dehors de l’AEP.

Il est à noter en outre qu’une sollicitude particulière est accordée au secteur de l’agriculture en matière de disponibilité d’eau puisqu’à l’horizon 2019, 12,5 milliards de m3 y seront alloués pour irriguer une superficie de 2,1 milliards d’hectares.

Les projections à l’horizon de 2035 exigeront le doublement du volume destiné à l’irrigation en moyenne saison. Présentement, en saison humide, la couverture des besoins agricoles est satisfaisante avec un excédent allant de 0,9 à 1,5 milliards de m3. En revanche, en saison sèche, des solutions doivent être trouvées pour mobiliser une ressource en eau supplémentaires allant de 2 à 2,6 milliards de m3.



Stratégie de développement à 2035



Le développement sectoriel à l’horizon 2035 vise la couverture des besoins en eau de la population et de tous les secteurs d’activité. Ainsi, les objectifs ciblés à l’horizon 2035 se déclinent comme suit :

En matière d’alimentation en eau potable, on projette un approvisionnement en continu de l’ensemble de la population, soit environ 47 millions d’habitants. Cet objectif implique la réalisation de projets d’infrastructures de mobilisation, de transferts, d’adduction et de distribution d’eau ainsi que la mise en œuvre de diverses mesures de mise à niveau de la part des services publics.

En ce qui concerne l’irrigation et afin d’assurer la sécurité alimentaire des citoyens et développer l’exportation des produits maraichers, 2,2 millions d’hectares sont à satisfaire en eau dont 1 million d’hectares à équiper et 1,2 million d’hectares à valoriser par des actions de réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles.

Pour ce faire, des mesures doivent être prisesà savoir, la substitution progressive des modes d’irrigation traditionnels au profit de modes économiseurs comme l’aspersion et le goutte-à-goutte, l’implication de la profession agricole en matière d’irrigation et la promotion de l’utilisation des eaux non conventionnelles, à savoir les eaux usées épurées et les eaux de drainage ainsi que le dessalement d’eau de mer, s’avèrent ainsi impératives. S’agissant de l’assainissement, des objectifs sont tracés. Il s’agit de la généralisation de l’accès à ce service pour l’ensemble de la population en cohérence avec les objectifs de développement durable, le renforcement de la collecte et le traitement des effluents liquides de toutes natures en conformité avec les exigences de protection de tous les milieux récepteurs de l’environnement. On notera également le projet de valorisation des eaux usées épurées et les sous-produits de l’épuration pour des utilisations agricoles et industrielles. Ce sont là autant d’aspects qui conforteront la politique de ce secteur. C’est ainsi que l’eau, cette denrée vitale et sine qua non pour la survie, aussi bien pour l’espèce humaine, animale que végétale, occupe les esprits des responsables de tous les Etats du monde.

Beaucoup de pays vivent le spectre de la soif et ne dit-on pas que ce troisième millénaire sera celui de la guerre de l’eau ? L’Algérie, pays africain averti, connaît cette crise cyclique, en tant que pays semi-aride.

Le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement dira lors de sa récente visite dans la wilaya de Tipaza que «le véritable enjeu dans le monde d’aujourd’hui réside dans la maîtrise de gestion de cette ressource et sa préservation».

Ainsi, l’importance de la multiplication des stations de dessalement de l’eau de mer, la construction de barrages, les stations d’épuration et l’entretien et la maintenance des réseaux d’approvisionnement et de distribution de l’eau potable à des fins surtout domestique et agricole, doivent constituer une préoccupation majeure.

Tout le monde est concerné depuis l’Etat jusqu’au citoyen. Il s’agit là d’une responsabilité sociétale qui ne peut réussir que grâce à l’implication des mouvements associatifs et des médias notamment, pour instaurer l’esprit de citoyenneté. Sans eau, il n’y a pas de vie. «Nous avons créé à partir de l’eau toute substance vivante», parole divine.

A. C.