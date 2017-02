Basket-ball D Â« A Â» (dames - 9e J) : Le GSP largement au-dessus

Auteur d’un début de saison exceptionnel, le GSP dames survole la division nationale A grâce à un sans-faute en neuf journées de compétition.

Elles avaient décroché le titre arabe, pris la 5e place au championnat d’Afrique des clubs et elles sont entrain de dicter leur loi sur leurs adversaires du championnat national. Et la neuvième journée, elles étaient opposées aux vices championnes d’Algérie de la saison écoulées les filles d’Hussein dey Marine pour un match retour qui

promettait.

Après avoir perdu le derby face aux filles du JF Kouba, les protégées de Nadia Tamoud se sont cette fois-ci imposées devant l’USA Batna par six points d’écart 76 à 70. Est-ce la sortie d’un long passage à vide ?

