Tennis, AGO de la FAT : Bilans moral et financier adoptÃ©s

La Fédération algérienne de tennis a tenu, samedi 18 février 2017, au centre de préparation des talents et des élites sportifs, à Souidania, Alger, son Assemblée générale ordinaire pour l’adoption des bilans moral et financier de l’année 2016 et le bilan du mandat 2013-2016.

Le Dr Mohamed Bouabdallah, président de la Fédération algérienne de tennis, a présidé l’AGO en présence des membres du Bureau fédéral et les membres de l’AGO. Après lecture du bilan moral par le Dr Bouabdallah, Abdelhafid Ghettas a procédé à la lecture du bilan de la direction technique nationale, suivi de Hamza Khelassi qui a présenté le bilan de la direction de l’organisation sportive et des compétitions. Mohamed Aissani, directeur de la promotion et de la prise en charge des jeunes sportifs, a également

présenté le bilan de sa direction et celui de la direction des équipes nationales a été présenté par Mohamed Bouchabou. Belkacem Driri, responsable de la communication a présenté le bilan de la cellule de communication.

M.-A. A.