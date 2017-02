AGO de la FÃ©dÃ©ration algÃ©rienne de tennis de table : adoption des bilans

L'assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne de tennis de table (FATT) a adopté les bilans moral et financier de 2016, ainsi que le bilan du mandat olympique 2013-2016, samedi à la salle de réunion du centre de regroupement et préparation des jeunes talents à Souidania (Alger). Le bilan moral-2016 a été adopté avec 20 voix sur les 34 exprimées, tandis que le bilan financier a reçu deux voix de moins (18 contre 15). Le bilan du mandat olympique (2013-2016) a aussi été adopté. Les travaux de l'AGO ont enregistré la présence de trente quatre membres des 43 qui constituent l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de tennis de table (FATT). Les membre de l'AGO ont ensuite procédé à l'élection des membres des commissions de candidature et de recours, en prévision de l'AG élective, prévue ces 15 prochains jours. Les différents bilans adoptés par l'AGO seront transmis aux services de l'administration centrale du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) qui finalisera leur évaluation, avant de donner l'aval pour la tenue de l'Assemblée générale élective de la Fédération.