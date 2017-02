2e Challenge national de Cross-Country : Lâ€™OBBA et le MAC dominent la compÃ©tition

L'Olympique Bordj Bou Arreridj (OBBA) et Mawahib Athlétic Constantine (MAC) ont dominé le 2e Challenge national de Cross-Country "Abd El Madjid Aouabdia", organisé samedi à la forêt d’El Baaraouia de la commune

d'El Khroub à Constantine. "Cette compétition, dont la première édition fut lancée au mois de novembre 2015, a marqué les festivités de la célébration de la journée nationale du Chahid dans le milieu sportif", a indiqué le président de la Ligue constantinoise d’athlétisme Ryad Ben Kara. La

2e édition de ce Challenge national, à laquelle ont pris part près de 450 athlètes venus de plusieurs wilayas, notamment Souk Ahras, Sétif, Bordj Bou Arreridj et Tébessa, a été organisée par la Ligue constantinoise d'athlétisme (LCA) en collaboration avec l’Office du sport, de la culture, du loisir et du tourisme (OSCULT) de la commune

d'El Khroub. Cette épreuve, portant le nom du chahid "Abd El Madjid Aouabdia" (membre du mouvement sportif à Constantine pendant la guerre de libération algérienne) a été le théatre d’un duel chaleureux chez les catégories benjamine et minime (filles et garçons), a-t-on constaté, précisant que les coureurs du MAC se sont distingués sur un parcours de 2000 m.