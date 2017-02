A Cup : Leicester City Ã©liminÃ© par un club de D3

Leicester City n'en finit pas de dégringoler et de décevoir, les Foxes ont été piteusement sortis en FA Cup par Millwall (D3), enchaînant ainsi un huitième match sans succès de rang. Inquiétant à quelques jours de son huitième de finale aller de Ligue des Champions, le champion d'Angleterre en titre Leicester a été éliminé en 8e de finale de la Coupe d'Angleterre samedi par Millwall (1-0), modeste pensionnaire de 3e division. Millwall, pourtant réduit à 10 en début de seconde période (52’), a battu une équipe bis de Leicester sans Jamie Vardy, ni Riyad Mahrez au coup d'envoi, grâce à un but dans les derniers instants de Shaun Cummings (90’). Le club de la banlieue de Londres est donc qualifié pour les quarts de finale de la FA. Islam Slimani était blessé et forfait pour ce match auquel n'aura pas non plus participé Riyad Mahrez, remplaçant inutilisé.