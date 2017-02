FC Barcelone : Qui succÃ©dera Ã  Luis Enrique ?

L'avenir de Luis Enrique au FC Barcelone ne tient désormais plus qu'à un fil, et le technicien espagnol devrait être écarté au terme de l'exercice en cours. La direction de la formation catalane travaillerait déjà sur plusieurs pistes. Depuis Josep Guardiola, parti en 2012, et exception faite du regretté Tito Vilanova qui se serait peut-être installé plus durablement sur le banc de touche, le FC Barcelone n'a plus réussi à mettre la main sur un entraîneur faisant l'unanimité. L'Argentin Gerardo Martino, favorisé par le lobbying de Lionel Messi, n'avait tenu qu'une saison, et Luis Enrique a pris le relais depuis l'été 2014. Mais l'ancien attaquant ne dispose pas du soutien total de la maison barcelonaise, que ce soit en interne ou auprès des supporters. L'humiliation subie mardi dernier en huitièmes de finale aller de Ligue des champions (4-0) face au Paris Saint-Germain a presque scellé son prochain départ, lui qui arrive par ailleurs en fin de contrat au terme de l'exercice en cours.

À coup sûr, sauf improbable retournement de situation en C1 et remise en selle en Liga, Luis Enrique sera poussé vers la sortie dans les semaines à venir. D'ores et déjà, la direction du club travaillerait sur différents profils susceptibles de prendre le relais. Les noms des anciens de la maison que sont Laurent Blanc, Frank De Boer et surtout Ronald Koeman sont évoqués. Mais les cibles principales se nommeraient Jürgen Klopp et Jorge Sampaoli, deux techniciens capables de redonner de l'éclat au jeu du Barça, comme ils ont pu le faire à la tête du Borussia Dortmund, du Chili ou du FC Séville. L'Allemand sera à priori difficile à déloger, lui que la direction des Reds aimerait par ailleurs prolonger pour quelques années. De son côté, l'Argentin, disciple de Marcelo Bielsa, est un adepte du football total et est parvenu à faire oublier Unai Emery, pourtant triple vainqueur de la Ligue Europa, en Andalousie. Les partenaires de Samir Nasri sont au coude à coude avec les Blaugranas en Liga, et l'ancien sélectionneur de la Roja fait l'unanimité. Pour faire oublier le jeu ennuyeux de Luis Enrique, ces deux profils seraient apparemment tout désignés...