Bresil : Ronaldo revient sur son dÃ©part prÃ©cipitÃ© du BarÃ§a

Vingt ans après, Ronaldo explique pourquoi il a dû quitter le FC Barcelone après seulement une saison. La carrière de Ronaldo, "le vrai" comme l’a baptisé José Mourinho, aurait pu être bien différente. S’il reste surtout dans les mémoires pour ses exploits à l’Inter Milan et au Real Madrid, il s’en est fallu de peu pour qu’il prolonge l’aventure au-delà d’une saison au FC Barcelone. Quand il a rejoint le géant catalan en 1996, après avoir éclos au PSV Eindhoven, "O Fenomeno" n’avait pas prévu de n’y rester qu’un an. Mais tout s’est mal goupillé. "Ça aurait été incroyable de rester au Barça, a-t-il confié sur ESPN Brasil, vingt ans plus tard. Mais ce n’était pas possible et ce n’est pas de ma faute." Alors qu’il marchait sur l’eau cette saison-là (34 buts en 37 matches de Liga, Soulier d’or européen, vainqueur de la Coupe des coupes face au PSG), l’ex-international auriverde (40 ans) ne s’est pas entendu avec les dirigeants blaugranas de l’époque qui, aujourd’hui, doivent encore s’en mordre les doigts. "On avait trouvé un accord pour que je reste un mois avant la fin de saison, mais le club a ensuite dit que les termes de cet accord étaient absurdes et que si un autre club payait ma clause de 29 millions de dollars, ils l’accepteraient", a-t-il révélé. Et Ronaldo a donc filé en Italie, quelques semaines après, pour le plus grand bonheur des Nerazzurri. Non sans garder une certaine rancœur pour un Barça qui "a un côté obscur quand il s’agit de manipuler les choses".